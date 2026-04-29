Никс разгромиха Хоукс за преднина от 3-2 в серията

Ню Йорк Никс се наложи над Атланта Хоукс със 126:97 и поведе с 3-2 в серията, нуждаейки се от само една победа, за да се класира за втория кръг на плейофите в Източната конференция на НБА.

След втора убедителна победа нюйоркчани имат шанс да си осигурят класиране за втория кръг още след два дни като гост в Атланта. Ако достигнат тази фаза, то това ще бъде четвърти пореден сезон, в който го правят - най-дългата подобна серия за клуба от периода 1992-2000 година.

Джейлън Брънсън избухна с 39 точки, след като в предишните четири двубоя не успя да прехвърли границата от 30. Гардът на Никс вкара 15 от 23-те си стрелби и добави 8 асистенции към блестящото си представяне. Оу Джи Ануноби допринесе със 17 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Карл-Антъни Таунс записа 16 точки и 14 борби.