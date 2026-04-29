Сан Антонио Спърс продължава в плейофите за първи път от 2017 година

Сан Антонио Спърс се класира за втория кръг от плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) след успех над Портланд Трейл Блейзърс със 114:95. „Шпорите“ затвориха серията с 4-1 победи и с три поредни спечелени мача, включително този пред собствена публика в Тексас. Така те продължат напред в плейофите за първи път от 2017 година.

Домакините показаха най-добрата си игра още от началото на срещата, повеждайки с 65:45 още на полувремето. До края на срещата тимът на Портланд не успя да върне интригата, с което сезонът за тях приключи.

Цялата стартова петица на Спърс достигна двуцифрени показатели за резултатност, а сред тях най-полезен за отбора си беше Де'Арън Фокс с 21 точки и 9 асистенции. Джулиан Шампени допринесе с 5 тройки и общо 19 точки, а Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 17 точки и 14 борби. Дилан Харпър се включи със 17 точки от пейката, а Стефон Касъл записа 15 точки.

Съперник на тексасци в следващия кръг ще бъде победителят между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс, за които предстои мач номер 6 при резултат 3:2 в полза на „вълците“.

Дени Авдия отбеляза 22 точки за тима на Портланд, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си. Сред тях най-резултатен беше Джерами Грант, който вкара 12 точки.