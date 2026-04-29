Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Сан Антонио Спърс продължава в плейофите за първи път от 2017 година

  • 29 апр 2026 | 10:46
Сан Антонио Спърс се класира за втория кръг от плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА) след успех над Портланд Трейл Блейзърс със 114:95. „Шпорите“ затвориха серията с 4-1 победи и с три поредни спечелени мача, включително този пред собствена публика в Тексас. Така те продължат напред в плейофите за първи път от 2017 година.

Домакините показаха най-добрата си игра още от началото на срещата, повеждайки с 65:45 още на полувремето. До края на срещата тимът на Портланд не успя да върне интригата, с което сезонът за тях приключи.

Цялата стартова петица на Спърс достигна двуцифрени показатели за резултатност, а сред тях най-полезен за отбора си беше Де'Арън Фокс с 21 точки и 9 асистенции. Джулиан Шампени допринесе с 5 тройки и общо 19 точки, а Виктор Уембаняма записа дабъл-дабъл от 17 точки и 14 борби. Дилан Харпър се включи със 17 точки от пейката, а Стефон Касъл записа 15 точки.

Съперник на тексасци в следващия кръг ще бъде победителят между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс, за които предстои мач номер 6 при резултат 3:2 в полза на „вълците“.

Дени Авдия отбеляза 22 точки за тима на Портланд, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си. Сред тях най-резултатен беше Джерами Грант, който вкара 12 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати в НБА: още един отбор продължава напред

Резултати в НБА: още един отбор продължава напред

  • 29 апр 2026 | 07:21
  • 3424
  • 0
Интересни резултати на старта на плейофите в Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:49
  • 8260
  • 0
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 16823
  • 10
Ултрасите на Черно море "атакуват" зала "Конгресна" за мача със Спартак Плевен

  • 28 апр 2026 | 18:56
  • 7135
  • 1
Плейофите в Sesame НБЛ стартират утре

  • 28 апр 2026 | 16:49
  • 754
  • 0
Играч на Локомотив Пд е MVP на месец април в Sesame НБЛ

  • 28 апр 2026 | 16:31
  • 1233
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 9680
  • 119
Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

  • 28 апр 2026 | 23:59
  • 78420
  • 434
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 1948
  • 0
Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

  • 29 апр 2026 | 07:28
  • 6840
  • 13
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:03
  • 16823
  • 10
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 50537
  • 159