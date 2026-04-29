Селтикс колабираха, 76ърс запазиха надежди

Бостън Селтикс загубиха у дома от Филаделфия 76ърс с 97:113 и пропуснаха възможността да си осигурят класиране за втория кръг на плейофите в НБА, позволявайки на съперника да намали изоставането си в серията до 2-3.

Джоел Ембийд се представи отлично във втория си мач след завръщането си от контузия (беше опериран по спешност от апендицит преди три седмици), като поведе отбора на Филаделфия с 33 точки. След дискретен старт само с две точки в първата четвърт, Ембийд избухна с 13 точки във втората, 10 в третата и 8 в последната четвърт, в която Сиксърс си осигуриха победата с частичен резултат от 12-0.

"Той доминираше, особено през второто полувреме. Справи се чудесно. Толкова се гордея с него тази вечер. Това е доминацията, с която трябва да играеш в плейофен мач - той направи точно това“, похвали го неговият съотборник Тайрийз Макси след срещата.

— NBA (@NBA) April 29, 2026

Самият Макси допринесе с дабъл-дабъл от 25 точки и 10 борби, Куентин Граймс добави 18 точки а Пол Джордж записа 16 точки, 9 борби и 7 асистенции.

За Бостън Джейсън Тейтъм беше най-резултатен с 24 точки и 16 борби, Джейлън Браун вкара 22 точки, а Пейтън Причард се включи от пейката с 12.

Въпреки че изоставаха с 11 точки във втората четвърт и с 13 в началото на третата, 76ърс успяха да се върнат в играта. Отборът от Филаделфия, който все още губеше с 85:86 в началото на последната четвърт, поведе с тройка на Пол Джордж и оттам нататък доминираше в мача, завършвайки с решаващ частичен резултат от 19-5.

Селтикс отбелязаха само 11 точки в четвъртата четвърт (допуснаха 28), с едва три успешни стрелби от игра от 22 опита (1 от 14 за тройки). Неемиас все пак намали до 94-97, 7 минути преди края, но едва пет минути по-късно Джейлън Браун (22 точки) отново отбеляза, от линията за наказателни удари, за да направи 96:109. Веднага след това Джо Мазула извади титулярите, мислейки вече за мач 6.

Битката сега се връща във Филаделфия за Мач 6 в петък, като Селтикс ще имат нова възможност да затворят серията. Ако е необходимо, мач 7 ще се играе в Бостън в събота.