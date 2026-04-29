  Селтикс колабираха, 76ърс запазиха надежди

Селтикс колабираха, 76ърс запазиха надежди

  • 29 апр 2026 | 11:12
Бостън Селтикс загубиха у дома от Филаделфия 76ърс с 97:113 и пропуснаха възможността да си осигурят класиране за втория кръг на плейофите в НБА, позволявайки на съперника да намали изоставането си в серията до 2-3.

Джоел Ембийд се представи отлично във втория си мач след завръщането си от контузия (беше опериран по спешност от апендицит преди три седмици), като поведе отбора на Филаделфия с 33 точки. След дискретен старт само с две точки в първата четвърт, Ембийд избухна с 13 точки във втората, 10 в третата и 8 в последната четвърт, в която Сиксърс си осигуриха победата с частичен резултат от 12-0.

"Той доминираше, особено през второто полувреме. Справи се чудесно. Толкова се гордея с него тази вечер. Това е доминацията, с която трябва да играеш в плейофен мач - той направи точно това“, похвали го неговият съотборник Тайрийз Макси след срещата.

Самият Макси допринесе с дабъл-дабъл от 25 точки и 10 борби, Куентин Граймс добави 18 точки а Пол Джордж записа 16 точки, 9 борби и 7 асистенции.

За Бостън Джейсън Тейтъм беше най-резултатен с 24 точки и 16 борби, Джейлън Браун вкара 22 точки, а Пейтън Причард се включи от пейката с 12.

Въпреки че изоставаха с 11 точки във втората четвърт и с 13 в началото на третата, 76ърс успяха да се върнат в играта. Отборът от Филаделфия, който все още губеше с 85:86 в началото на последната четвърт, поведе с тройка на Пол Джордж и оттам нататък доминираше в мача, завършвайки с решаващ частичен резултат от 19-5.

Селтикс отбелязаха само 11 точки в четвъртата четвърт (допуснаха 28), с едва три успешни стрелби от игра от 22 опита (1 от 14 за тройки). Неемиас все пак намали до 94-97, 7 минути преди края, но едва пет минути по-късно Джейлън Браун (22 точки) отново отбеляза, от линията за наказателни удари, за да направи 96:109. Веднага след това Джо Мазула извади титулярите, мислейки вече за мач 6.

Битката сега се връща във Филаделфия за Мач 6 в петък, като Селтикс ще имат нова възможност да затворят серията. Ако е необходимо, мач 7 ще се играе в Бостън в събота.

Резултати в НБА: още един отбор продължава напред

Интересни резултати на старта на плейофите в Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Ултрасите на Черно море "атакуват" зала "Конгресна" за мача със Спартак Плевен

Плейофите в Sesame НБЛ стартират утре

Играч на Локомотив Пд е MVP на месец април в Sesame НБЛ

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Левски няма да получи медалите при победа над ЦСКА 1948 - ето кога ще е награждаването на "сините"

