Женският отбор на сабя спечели бронзов медал на Европейското първенство по фехтовка до 23 години в Каляри

  • 28 апр 2026 | 19:35
Българският женски отбор на сабя спечели бронзов медал на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години в Каляри (Италия). В конкуренцията на още осем тима Белослава Иванова, Емма Нейкова, Мариела Георгиева, Вероника Василева завършиха на трета позиция. Българките почиваха в първия кръг, след което във втория победиха Полша с 45:40. На полуфиналите те отстъпиха пред Франция с 40:45. В спора за бронза България надделя над Румъния с 45:41.

Шампион стана тимът на Италия, който на финала спечели срещу Франция с 45:44.

Това е второ отличие от шампионата за страната, след като в неделя Вероника Василева спечели титлата на сабя.

Още от Други спортове

Колоездачният отбор на ИНЕОС ще се връща към старата слава с помощта на изкуствения интелект

Колоездачният отбор на ИНЕОС ще се връща към старата слава с помощта на изкуствения интелект

  • 28 апр 2026 | 17:59
  • 1156
  • 0
България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

България победи Испания и завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон

  • 28 апр 2026 | 15:38
  • 478
  • 0
Мария Гроздева и сензация в стрелбата подкрепят млади таланти на турнир в София

Мария Гроздева и сензация в стрелбата подкрепят млади таланти на турнир в София

  • 28 апр 2026 | 15:36
  • 376
  • 0
Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

Българският отбор е пети на Европейското по фехтовка

  • 27 апр 2026 | 20:14
  • 883
  • 1
Антоанета Стефанова ще участва на демонстративен турнир в Токио

Антоанета Стефанова ще участва на демонстративен турнир в Токио

  • 27 апр 2026 | 17:44
  • 2934
  • 3
Магнус Карлсен спечели голям турнир по онлайн шах

Магнус Карлсен спечели голям турнир по онлайн шах

  • 27 апр 2026 | 17:03
  • 1112
  • 0
Водещи Новини

Пари Сен Жермен - Байерн (съставите)

Пари Сен Жермен - Байерн (съставите)

  • 28 апр 2026 | 20:53
  • 1156
  • 0
Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 22072
  • 105
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 21277
  • 60
Везенков и Олимпиакос започнаха плейофната серия с Монако

Везенков и Олимпиакос започнаха плейофната серия с Монако

  • 5 май 2026 | 21:01
  • 1320
  • 3
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 16781
  • 108
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 35426
  • 72