Колоездачният отбор на ИНЕОС ще се връща към старата слава с помощта на изкуствения интелект

Колоездачният отбор на ИНЕОС съобщи, че отваря нова страница в развитието си, след като подписа петгодишен партньорски договор с датската технологична фирма Неткъмпани. Така още от следващата седмица за старта на Обиколката на Италия тимът официално ще носи името Неткъмпани ИНЕОС.

В основата на партньорството е дигиталната платформа PULSE, която за пръв път ще подпомага спортен отбор на световно ниво.

"Това е едно от най-значимите партньорства, подписвани някога в колоезденето. Това е вот на доверие не само към нашия отбор, но и към целия ни спорт. Това е важен момент за нас, с който отваряме нова глава", каза шефът на тима Дейв Брейлсдорф.

Той обясни, че чрез помощта на изкуствения интелект ще се подпомогне събирането и анализирането на данни, което ще подпомогне колоездачите на ИНЕОС отново да се борят за призовите места в най-големите състезания. Сигурни сме, че Неткъмпани ще ни помогне в това отношение. Трябва да вземаме по-бързо и по-добри решения в най-важните моменти. Нашата крайна цел е отново да имаме победител в Обиколката на Франция", обяви Брейлсфорд.

Брейлсфорд бе човекът, който извърши транзиция при превръщането на ИНЕОС от Скай. През предходното десетилетие отборът на Скай бе наложил тотална доминация в световното колоездене, но след оттеглянето на телевизионната мрежа успехите на тима постепенно започнаха да намаляват.

Снимки: Imago