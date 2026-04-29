Сокол постигна златен дубъл във Volley Mania

Сокол стъпи на върха в Любителската волейболна лига Volley Mania. Никола Николов и съотборниците му постигнаха исторически златен дубъл, след като наскоро спечелиха и Купата на лигата.

Сега "соколите" проявиха характер и се наложиха с 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 25:20, 15:6) срещу миналогодишния шампион StormBreakers.

Двата отбора изиграха много вълнуващ финал пред пълните трибуни в зала "Васил Симов". Шампионите направиха обрат за 2:1, но след това Сокол се пребори за тайбрек, в който спечели убедително.

Капитанът Николов стана най-резултатен с 23 точки, а Йосиф Иванов добави 22 за победата. За StormBreakers Данаил Бучков записа 19 точки, а Петър Атанасов - 16.

В спора за бронза КСВ победи с 3:0 БарБароните.

Mystics защити титлата си при жените след 3:1 (26:28, 25: 19, 25:18, 25:20) срещу Миньоните. Шампионките отстъпиха в оспорвания първи гейм, но след това имаха превъзходство и заслужиха победата.

Калина Згурова допринесе с 15 точки в мача за титлата, подкрепена от Лияна Стойчева и Нина Желева с по 13. За Миньоните Весела Запрянова направи 20 точки.

Venom спечели бронзовите медали след 3:1 срещу Aftershock.

Много вълнуващ беше и финалът в мъжката Б дивизия. Там Extreme Volley измъкна успеха с 3:2 (25:19, 25:13, 22:25, 24:26, 18:16) срещу The Incrediballs. По-опитният отбор дръпна уведено с 2:0, но съперникът му направи обрат и в тайбрека стигна до няколко възможности за спечелване на титлата, включително и две при 14:12. Extreme Volley съумя да излезе победител след 18:16.

Бронзът в дивизията е за Римляните, които бяха убедителни за 3:0 срещу Fireballs.

Наградите за MVP в дивизиите получиха Калина Згурова, Никола Николов и Иван Душков.