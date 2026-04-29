Сокол постигна златен дубъл във Volley Mania

  • 29 апр 2026 | 14:38
Сокол стъпи на върха в Любителската волейболна лига Volley Mania. Никола Николов и съотборниците му постигнаха исторически златен дубъл, след като наскоро спечелиха и Купата на лигата.

Сега "соколите" проявиха характер и се наложиха с 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 25:20, 15:6) срещу миналогодишния шампион StormBreakers.

Двата отбора изиграха много вълнуващ финал пред пълните трибуни в зала "Васил Симов". Шампионите направиха обрат за 2:1, но след това Сокол се пребори за тайбрек, в който спечели убедително.

Капитанът Николов стана най-резултатен с 23 точки, а Йосиф Иванов добави 22 за победата. За StormBreakers Данаил Бучков записа 19 точки, а Петър Атанасов - 16.

В спора за бронза КСВ победи с 3:0 БарБароните.

Mystics защити титлата си при жените след 3:1 (26:28, 25: 19, 25:18, 25:20) срещу Миньоните. Шампионките отстъпиха в оспорвания първи гейм, но след това имаха превъзходство и заслужиха победата.

Калина Згурова допринесе с 15 точки в мача за титлата, подкрепена от Лияна Стойчева и Нина Желева с по 13. За Миньоните Весела Запрянова направи 20 точки.

Venom спечели бронзовите медали след 3:1 срещу Aftershock.

Много вълнуващ беше и финалът в мъжката Б дивизия. Там Extreme Volley измъкна успеха с 3:2 (25:19, 25:13, 22:25, 24:26, 18:16) срещу The Incrediballs. По-опитният отбор дръпна уведено с 2:0, но съперникът му направи обрат и в тайбрека стигна до няколко възможности за спечелване на титлата, включително и две при 14:12. Extreme Volley съумя да излезе победител след 18:16.

Бронзът в дивизията е за Римляните, които бяха убедителни за 3:0 срещу Fireballs.

Наградите за MVP в дивизиите получиха Калина Згурова, Никола Николов и Иван Душков.

Още от Волейбол

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 758
  • 0
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

  • 29 апр 2026 | 11:43
  • 1145
  • 1
Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 28 апр 2026 | 16:38
  • 12984
  • 8
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 17774
  • 3
Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
  • 1791
  • 3
Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

  • 27 апр 2026 | 22:24
  • 1059
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 20128
  • 57
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 20321
  • 257
Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 379
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3052
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 8378
  • 35
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 13414
  • 21