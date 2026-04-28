  Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Одира се цели в короната на Диамантената лига и световен дубъл

Одира се цели в короната на Диамантената лига и световен дубъл

  • 28 апр 2026 | 17:50
Действащата световна шампионка на 800 метра Лилиан Одира е насочила твърдо поглед към титлата от Диамантената лига, както и към злато от Игрите на Британската общност и Световния шампионат Ultimate в смела атака на сезон 2026. Одира заяви присъствието си на световната сцена по категоричен начин на Световното първенство през 2025 г. в Токио, където спечели първата си световна титла с рекордно за шампионата време от 1:54.62.

Британките Джорджия Бел и Кийли Ходжкинсън я преследваха до самия край в напрегнат финал, записвайки съответно 1:54.90 и 1:54.91. Това доминиращо бягане в Токио ѝ осигури и златен билет за първото издание на Световния шампионат Ultimate, който ще се проведе през септември в Будапеща, Унгария.

Майката на две деца не губи време и вече обяви амбициите си за новия сезон, разкривайки плановете си да атакува веригата на Диамантената лига с подновена решителност.

“Тази година искам да участвам в повече състезания от Диамантената лига, а целта е да стигна до финала“, заяви Одира.

През миналия сезон Одира записа само едно участие във веригата, като се нареди на старта на турнира в Силезия, където постигна време от 1:56.52 и завърши втора след Ходжкинсън, която спечели с 1:54.74.

Амбициите ѝ се простират и до дебютно участие на Игрите на Британската общност в Глазгоу, Шотландия, където се надява да спечели злато и да обогати растящата си колекция от медали. “Ще участвам и в квалификациите за Игрите на Британската общност. Ако вляза в отбора, ще преследвам медал“, добави тя.

Нарастващият авторитет на Одира е подкрепен от постоянно разширяващата се витрина с трофеи, която включва сребърен медал от Африканското първенство през 2024 г. в Дуала, Камерун.

Там тя записа време от 2:00.36, за да завърши зад световната шампионка до 20 години Сара Мораа, която спечели с 2:00.27. Въпреки това, перлата в короната този сезон остава Будапеща, където Одира е решена да дублира световната си титла и да се утвърди като безспорната сила в бягането на 800 метра при жените.

“Класирах се и за Световния шампионат Ultimate, така че целта е да преследвам медал и там“, отбеляза тя.

Освен медалите, тя преследва и по-бързи времена, като се стреми да подобри личния си рекорд, докато продължава да усъвършенства състезателната си техника. “Сега, когато съм световна шампионка, целта ми е да подобря личното си постижение и да участвам в повече състезания от Диамантената лига“, каза тя.

Одира разкри, че си е взела кратка почивка след триумфа в Токио, като е спряла с тренировките до ноември, преди да започне подготовката си за изключително натоварения предстоящ сезон.

“Реших да си почина малко след Токио и започнах подготовката си за този сезон през ноември. Тъй като ще участвам в Световния шампионат Ultimate, сезонът ще бъде дълъг и трябва да бъда в най-добрата си форма“, обясни тя.

Кенийската звезда също така намекна за тактическа промяна в подготовката си, целяща да отключи още по-бързи времена на хронометъра. “Тази година имаме различен подход с моя треньор, като целта е нов личен рекорд“, каза тя.

Снимки: Gettyimages

