Олимпийски реванш на 400 метра в Лондон

Американецът Куинси Хол и британецът Матю Хъдсън-Смит ще подновят съперничеството си в дисциплината 400 метра за мъже по време на лекоатлетическия турнир Novuna London Athletics Meet през юли. Две години след един от най-драматичните финали на 400 метра в олимпийската история, Матю Хъдсън-Смит и Куинси Хол са готови отново да премерят сили на лондонския кръг от тазгодишната Диамантена лига.

Хол и Хъдсън-Смит спечелиха съответно златен и сребърен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., като американецът изпревари британския си съперник на финалната права, за да победи само с 0.04 секунди. Двамата ще се изправят отново един срещу друг на турнира Novuna London Athletics Meet на 18 юли, като това се очаква да бъде първата им среща след Олимпиадата.

През миналия сезон Хол се състезаваше по-рядко, но въпреки това записа няколко впечатляващи представяния в Диамантената лига, включително победа в Рим. Хъдсън-Смит спечели на 400 метра в Юджийн миналата година, преди да завърши втори след сънародника си Чарлз Добсън в Лондон.

“Миналата година беше голяма лудост“, заяви Хъдсън-Смит, който достигна до полуфиналите на Световното първенство по лека атлетика в Токио. “Имах контузии в подколянното сухожилие и бях болен, а след това, в подготовката за Токио, станах баща, което беше невероятно, но разбира се и стресиращо. Сега нещата се успокоиха, зимната ми подготовка премина добре и ме очаква вълнуващо лято. Би означавало много за мен да се завърна на стадиона в Лондон и да направя още едно силно представяне за феновете, които винаги са ме подкрепяли.“

Лондон е 11-ият кръг от Диамантената лига за 2026 г., която започва в Шанхай/Кeцяо на 16 май и завършва с двудневен финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември.

