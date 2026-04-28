  28 апр 2026 | 15:27
Кохан с впечатляващ резултат на чук

Михайло Кохан постигна най-добър резултат за сезона от 81.26 метра в хвърлянето на чук по време на турнира Kip Keino Classic, част от златната верига на Световния атлетически континентален тур. С това постижение той се изкачи до второ място в световната ранглиста за годината. Украинецът зае втора позиция в състезанието, като отстъпи единствено на световния и олимпийски шампион Итън Кацберг от Канада.

Бронзовият медалист от олимпийски игри и европейски първенства записа два опита над 80 метра, а други два също надхвърлиха предишния му най-добър резултат за сезона. Неговият сънародник Володимир Мисливчук се класира трети със 77.71 метра, което го измести до четвърто място в световната ранглиста и трето в Европа.

При жените европейската бронзова медалистка Роуз Лаго постигна личен рекорд от 75.19 метра, а Гудрун Халгримсдотир също записа личен връх със 73.88 метра.

Сабадош подобри националния рекорд

Междувременно на турнира за откриване на сезона на VEDAC Throwing Academy унгарецът Армин Сабадош премина за първи път границата от 80 метра с мъжкия уред, постигайки резултат от 80.95 метра. Този опит му донесе победата, подобри личния му рекорд и националния рекорд на Унгария до 23 години с близо три метра. Сабадош стана и едва десетият унгарец, преминал границата от 80 метра.

С това постижение 20-годишният атлет се изкачи до трето място в актуалната световна ранглиста, изпреварвайки своя сънародник и медалист от олимпийски, световни и европейски първенства Бенце Халаш.

Габор Целер зае второто място в Унгария с личен рекорд от 74.48 метра, подобрявайки най-доброто си постижение за първи път от 2023 г. насам.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ехамер стартира сезона в десетобоя с победа в Бреша

Ехамер стартира сезона в десетобоя с победа в Бреша

  • 28 апр 2026 | 13:24
  • 250
  • 0
Натали Костова: Целя се във финалите в Орегон

Натали Костова: Целя се във финалите в Орегон

  • 28 апр 2026 | 13:15
  • 421
  • 0
Легендарната Алисън Филикс се завръща, за да гони квота за Лос Анджелис 2028

Легендарната Алисън Филикс се завръща, за да гони квота за Лос Анджелис 2028

  • 28 апр 2026 | 11:18
  • 1284
  • 0
Шефъл на БФЛА подкрепи министър Илиев за необходимостта от последователни инвестиции в спортна инфраструктура

Шефъл на БФЛА подкрепи министър Илиев за необходимостта от последователни инвестиции в спортна инфраструктура

  • 28 апр 2026 | 11:04
  • 499
  • 0
Филии с мед помагат на новия рекордьор в маратона

Филии с мед помагат на новия рекордьор в маратона

  • 28 апр 2026 | 09:39
  • 893
  • 0
Последни дни ранна регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Последни дни ранна регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026

  • 27 апр 2026 | 15:08
  • 1040
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 458
  • 0
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 10206
  • 24
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 7107
  • 42
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 32062
  • 158
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 15842
  • 41
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 22143
  • 47