Кохан с впечатляващ резултат на чук

Михайло Кохан постигна най-добър резултат за сезона от 81.26 метра в хвърлянето на чук по време на турнира Kip Keino Classic, част от златната верига на Световния атлетически континентален тур. С това постижение той се изкачи до второ място в световната ранглиста за годината. Украинецът зае втора позиция в състезанието, като отстъпи единствено на световния и олимпийски шампион Итън Кацберг от Канада.

Бронзовият медалист от олимпийски игри и европейски първенства записа два опита над 80 метра, а други два също надхвърлиха предишния му най-добър резултат за сезона. Неговият сънародник Володимир Мисливчук се класира трети със 77.71 метра, което го измести до четвърто място в световната ранглиста и трето в Европа.

При жените европейската бронзова медалистка Роуз Лаго постигна личен рекорд от 75.19 метра, а Гудрун Халгримсдотир също записа личен връх със 73.88 метра.

Сабадош подобри националния рекорд

Междувременно на турнира за откриване на сезона на VEDAC Throwing Academy унгарецът Армин Сабадош премина за първи път границата от 80 метра с мъжкия уред, постигайки резултат от 80.95 метра. Този опит му донесе победата, подобри личния му рекорд и националния рекорд на Унгария до 23 години с близо три метра. Сабадош стана и едва десетият унгарец, преминал границата от 80 метра.

С това постижение 20-годишният атлет се изкачи до трето място в актуалната световна ранглиста, изпреварвайки своя сънародник и медалист от олимпийски, световни и европейски първенства Бенце Халаш.

Габор Целер зае второто място в Унгария с личен рекорд от 74.48 метра, подобрявайки най-доброто си постижение за първи път от 2023 г. насам.

