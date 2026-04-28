Батоклети и Кипсанг триумфираха в Световния крос-кънтри тур 2025/26

Батоклети и Кипсанг триумфираха в Световния крос-кънтри тур 2025/26

Италианката Надя Батоклети и кениецът Матю Кипчумба Кипсанг са победителите в Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика за сезон 2025/26. Батоклети успешно защити титлата си при жените, докато Кипсанг завоюва първото място при мъжете.

Класирането на атлетите се определя от сбора на трите им най-добри резултата в състезания по крос-кънтри, проведени между септември 2025 г. и март 2026 г. Задължително условие е поне два от тези резултати да са постигнати в надпревари от Световния крос кънтри тур.

Батоклети стартира сезона си с победа в Атапуерка. Седмица по-късно тя завърши втора в Алкобендас, но след това се завърна на върха с триумф на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа. Италианката спечели и първото си състезание за 2026 г., побеждавайки на родна земя на турнира “Кампачо“ в Сан Джорджо су Леняно.

На второ място в крайното класиране при жените се нареди етиопката Ликина Амебау, която спечели състезанията в Сория и Аморебиета. Трета, повтаряйки класирането си от предходния сезон, остана кенийката Шийла Джебет.

При мъжете Матю Кипчумба Кипсанг постигна три победи в състезания от златно ниво на тура, триумфирайки в Кардиф, Сория и Атапуерка. Той завърши сезона с равен брой точки с Родриг Квизера от Бурунди. Двамата атлети имаха и еднакъв точков актив в световната ранглиста по крос кънтри. Въпреки че Квизера имаше предимство по брой участия в тура, Кипсанг спечели и двата директни сблъсъка помежду им през сезона.

Съгласно правилника на тура, равенството беше разрешено в полза на атлета с по-висока позиция в общата световна ранглиста. Това отреди победата на Кипсанг, оставяйки Квизера на второ място. Трети в мъжката надпревара се класира тийнейджърът от Еритрея Саймон Амануел.

Снимки: Imago

