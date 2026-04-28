  • 28 апр 2026 | 17:24
Вилар ще бъде домакин на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 г.

Швейцарският град Вилар получи домакинството на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 година. Това ще бъде първото издание на шампионата под новото му име – Европейско първенство по трейл бягане. В периода между 2022 и 2026 г. състезанието се провеждаше като Европейско първенство по офроуд бягане.

Шампионатът ще включва дисциплини като планинско и трейл бягане, като ще се постави силен акцент върху масовото участие наред с елитните състезания, в които ще се раздават индивидуални и отборни медали.

Програмата за планинско бягане се състои от състезание по изкачване, както и класическото състезание с изкачване и спускане. Програмата за трейл бягане включва три събития: “Спринт Трейл“ за аматьори, “Евро Трейл“, отворен както за елитни атлети, така и за любители, и “Ендуро Трейл“ за аматьори.

“Богато и доказано наследство. Щастливи сме да възложим домакинството на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 г. на Вилар в Швейцария – нация с богато и доказано наследство в организирането на събития по офроуд бягане, включително Европейското първенство по планинско бягане през 2019 г.“, заяви президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

“Важно е, че силният акцент на кандидатурата върху масовото участие е в тясно съответствие с нашата стратегическа визия за развитие на трейл и планинското бягане на всички нива. Това също така ще гарантира, че събитието ще има широк отзвук на местно ниво“, добави той.

Ехамер стартира сезона в десетобоя с победа в Бреша

Натали Костова: Целя се във финалите в Орегон

Легендарната Алисън Филикс се завръща, за да гони квота за Лос Анджелис 2028

Шефъл на БФЛА подкрепи министър Илиев за необходимостта от последователни инвестиции в спортна инфраструктура

Филии с мед помагат на новия рекордьор в маратона

Последни дни ранна регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

