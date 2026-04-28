Вилар ще бъде домакин на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 г.

Швейцарският град Вилар получи домакинството на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 година. Това ще бъде първото издание на шампионата под новото му име – Европейско първенство по трейл бягане. В периода между 2022 и 2026 г. състезанието се провеждаше като Европейско първенство по офроуд бягане.

Шампионатът ще включва дисциплини като планинско и трейл бягане, като ще се постави силен акцент върху масовото участие наред с елитните състезания, в които ще се раздават индивидуални и отборни медали.

Програмата за планинско бягане се състои от състезание по изкачване, както и класическото състезание с изкачване и спускане. Програмата за трейл бягане включва три събития: “Спринт Трейл“ за аматьори, “Евро Трейл“, отворен както за елитни атлети, така и за любители, и “Ендуро Трейл“ за аматьори.

“Богато и доказано наследство. Щастливи сме да възложим домакинството на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 г. на Вилар в Швейцария – нация с богато и доказано наследство в организирането на събития по офроуд бягане, включително Европейското първенство по планинско бягане през 2019 г.“, заяви президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

“Важно е, че силният акцент на кандидатурата върху масовото участие е в тясно съответствие с нашата стратегическа визия за развитие на трейл и планинското бягане на всички нива. Това също така ще гарантира, че събитието ще има широк отзвук на местно ниво“, добави той.