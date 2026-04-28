Победителка от Лондонския маратон получи доживотна забрана и трябваше да върне парите от наградата

Победителка в Лондонския маратон беше наказана с доживотна забрана и принудена да върне наградния си фонд, след като беше уличена в допинг скандал. В неделя беше написана нова страница в историята на Лондонския маратон, след като Себастиан Саве спечели състезанието при мъжете с време под два часа. Саве обаче е преследван от въпроси, свързани с допинг, и заедно с Adidas полага големи усилия да опровергае тези съмнения, целейки да докаже, че успехите му се дължат единствено на тренировки и способности.

Междувременно надпреварата при жените беше спечелена от Хелън Обири, която пресече финалната линия с време 2 часа, 15 минути и 41 секунди, изпреварвайки своята сънародничка Джойсилин Джепкосгей.

Докато феновете на спорта празнуват това невероятно постижение, обвиненията в допинг от някои среди няма да изчезнат, особено след случая, в който бивша победителка от Лондонския маратон беше уличена в употреба на забранени вещества и впоследствие наказана.

Лилия Шобухова е била принудена да върне парите от наградния си фонд, след като е получила забрана за употреба на допинг, и ѝ е наложена доживотна забрана да се състезава в маратона. Рускинята спечели титлата през 2010 г. и се наслади на празненствата, свързани с постигането на победа в Лондонския маратон. Сега обаче се оказва, че този триумф може би не е бил толкова впечатляващ, колкото е изглеждал някога, съобщава Wales Online.

48-годишната атлетка триумфира на Лондонския маратон през 2010 г. с време от два часа и 22 минути, завършвайки с 30 секунди преднина пред етиопката Аселефеч Мергия.

През 2014 г. Руската атлетическа федерация потвърди, че са открити нередности в биологичния паспорт на Шобухова. В резултат на това всички нейни резултати, датиращи от 9 октомври 2009 г., бяха анулирани. Това означава, че победата ѝ от 2010 г. е отнета и ѝ е наредено да върне парите от наградния фонд. Тя трябваше да възстанови близо 378 000 паунда, натрупани от такси за участие и наградни фондове от Лондонските маратони през 2010 г. и 2011 г., когато завършва на второ място.

Първоначално бившата победителка получи наказание от 38 месеца, но то беше намалено със седем месеца заради сътрудничеството ѝ със Световната антидопингова агенция (WADA) по време на разследването.

Освен забраната за участие в Лондонския маратон, на Шобухова беше наложена и забрана да се състезава в останалите големи световни маратони (World Marathon Majors). Това означава, че тя не може да участва в маратоните в Токио, Бостън, Берлин, Чикаго и Ню Йорк.

Снимки: Gettyimages