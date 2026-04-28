Представители на тенис клуб Макаби Херцлия гостуват на българската федерация

Представители на тенис клуб Макаби Херцлия гостуват в София, като визитата е част от дългогодишното приятелство между българския и израелския тенис. Почетният президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков, проф. Александър Оскар – президент на НЕГЕВ, и Виктор Меламед – член на управителния съвет и представител за Балканите на American Jewish Committee, посрещнаха организаторите на визитата Дорон Гертел и Оран Вайнщайн, която наброява 32-ма любители на тениса.

В рамките на днешната среща бяха обсъдени перспективи за реализиране на бъдещи съвместни инициативи и проекти, информираха от Българската федерация по тенис.