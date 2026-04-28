  Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

28 апр 2026 | 16:53

Руската тенисистка Мира Андреева достигна полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в Мадрид (Испания).

18-годишната състезателка, която е поставена под номер 9, се справи с Лейла Фернандес (Канада) със 7:6(1), 6:3 за час и 48 минути игра.

Андреева изостана с 1:4 гейма в първия сет, но успя да изравни до 4:4. Впоследствие и двете тенисистки спечелиха подаванията си и частта трябваше да се реши в тайбрек. В него рускинята тотално доминираше и направи три минипробива, за да поведе в общия резултат.

Вторият сет започна с четири последователни гейма, в които нито една от двете състезателки не спечелиха подаванията си, но при 3:3 Андреева спечели три поредни гейма, а с това и си осигури класиране за полуфиналната фаза.

Тийнейджърката достигна четвъртия си полуфинал на ниво WТА 1000 или по-високо, както и първи от пролетта на миналата година, когато триумфира в Индиън Уелс (САЩ). Това е и втори път, в който рускинята се класира за този етап в Мадрид, след като го направи при дебюта си преди три години.

Там Мира Андреева ще се изправи на полуфиналите срещу победителката от мача между световната номер 1 Арина Сабаленка (Беларус) и Хейли Баптист (САЩ), които ще играят по-късно днес.

