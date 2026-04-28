Шефъл на БФЛА подкрепи министър Илиев за необходимостта от последователни инвестиции в спортна инфраструктура

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов изрази своята пълна подкрепа към позицията на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев относно необходимостта от последователни инвестиции в модерна спортна инфраструктура в страната.

"Леката атлетика – „Царицата на спортовете“ – от години има нужда от свой дом. Необходима е съвременна база в София, включваща и зала, която българските атлети да използват целогодишно за подготовка. Градове с дълбоки традиции в атлетиката като Пловдив, Варна и Бургас също имат нужда от създаването на подходящи условия за развитие на българските таланти. Тези усилия ще допринесат за постигането на устойчиви резултати на международно ниво", коментира в своя позиция Георги Павлов.

"Вярвам, че чрез добро сътрудничество и диалог могат да бъдат реализирани ефективни решения в полза на българския спорт. Надявам се на приемственост в работата на новото редовно правителство, включително чрез присъствието на утвърдени спортни личности в парламента. Българската федерация по лека атлетика е готова да допринася активно със своята експертиза в този процес", допълни той.