Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
Шефъл на БФЛА подкрепи министър Илиев за необходимостта от последователни инвестиции в спортна инфраструктура

  • 28 апр 2026 | 11:04
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов изрази своята пълна подкрепа към позицията на служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев относно необходимостта от последователни инвестиции в модерна спортна инфраструктура в страната.

"Леката атлетика – „Царицата на спортовете“ – от години има нужда от свой дом. Необходима е съвременна база в София, включваща и зала, която българските атлети да използват целогодишно за подготовка. Градове с дълбоки традиции в атлетиката като Пловдив, Варна и Бургас също имат нужда от създаването на подходящи условия за развитие на българските таланти. Тези усилия ще допринесат за постигането на устойчиви резултати на международно ниво", коментира в своя позиция Георги Павлов.

"Вярвам, че чрез добро сътрудничество и диалог могат да бъдат реализирани ефективни решения в полза на българския спорт. Надявам се на приемственост в работата на новото редовно правителство, включително чрез присъствието на утвърдени спортни личности в парламента. Българската федерация по лека атлетика е готова да допринася активно със своята експертиза в този процес", допълни той.

Последни дни ранна регистрация за Wizz Air Sofia Marathon 2026

Бистрица прие националния шампионат по планинско бягане

Кениец подобри световния рекорд на маратона на Лондон

Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря

Иван Андреев и Девора Аврамова триумфираха на 10 000 метра на националния шампионат в Хисаря

59 000 бегачи и 100 млн. паунда за благотворителност: Лондонският маратон е в разцвет

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

Ботев се завръща към класиката

Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

