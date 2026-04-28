Ехамер стартира сезона в десетобоя с победа в Бреша

Малко повече от месец след като подобри световния рекорд в седмобоя на закрито, швейцарецът Симон Ехамер започна сезона си на открито с победа в десетобоя на Meeting Internazionale Multistars в Бреша, Италия. Състезанието е част от Световния континентален тур на Световната атлетика, категория “бронз“. След като миналата година остана втори, този път Ехамер триумфира с 8361 точки. Той изпревари бразилеца Жозе Фернандо Ферейра и колумбиеца Хулио Ангуло, които също преминаха границата от 8000 точки, съответно с 8057 и 8005 точки.

Силата на швейцарската школа в комбинираните дисциплини беше демонстрирана и от Нино Портман и 19-годишния бронзов медалист от Европейското първенство до 20 години Леон Круменахер, които допълниха топ пет със 7930 и 7838 точки, като и двамата записаха лични рекорди.

Ехамер поведе със 189 точки още след първия ден, в който постигна 10.81 секунди на 100 метра, 8.18 метра в скока на дължина (с попътен вятър) и 47.20 секунди на 400 метра – само на 0.02 секунди от личния си рекорд. 26-годишният атлет продължи да увеличава преднината си и през втория ден.

Акцентите за Ехамер през втория ден включваха време от 13.74 секунди на 110 метра с препятствия и преодоляване на 5.05 метра в овчарския скок. Той завърши състезанието с 4:45.51 минути на 1500 метра, което му осигури крайната победа с над 300 точки разлика.

Ехамер, който през март спечели втората си световна титла в седмобоя на закрито в Торун, ще участва във втория си десетобой за сезона в Гьотцис на 30-31 май, където ще се стреми към по-висок резултат. В Гьотцис той ще се изправи срещу традиционно силна конкуренция, включително настоящия световен шампион в десетобоя Лео Нойгебауер от Германия.

Преди откриването на сезона си в Бреша Ехамер написа в Инстаграм: “Все още не съм достигнал върховата си форма, но това е част от процеса. Това състезание е за възвръщане на ритъма, доверие в работата и натрупване на инерция. В момента не гоня огромен резултат – тук съм, за да се състезавам, да се боря за всяка точка и да видя къде се намирам. Всяка дисциплина е шанс да се подобря, да се изостря и да направя още една крачка напред.“

Ехамер, който спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., също така подчерта, че основният му приоритет на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. (10-16 август) ще бъде десетобоят.

Победа и личен рекорд за Карлсон в седмобоя

Шведката Ловиса Карлсон спечели победата в седмобоя с личен рекорд от 6190 точки. Карлсон постигна време от 2:16.63 минути на 800 метра, за да изпревари временната лидерка Джесика Барейра от Португалия, която водеше след резултат от 49.14 метра в хвърлянето на копие.

Въпреки че отстъпи лидерството, Барейра също направи голяма крачка напред. Тя завърши с личен рекорд от 2:27.91 минути на 800 метра, което доведе общия ѝ резултат до 6077 точки – също личен рекорд и първо преминаване на границата от 6000 точки в кариерата ѝ.

Швейцарката Матилде Рей допълни подиума на трето място с 5876 точки. Забележително завръщане направи и британката Ниам Емерсън, която завърши първия си седмобой след спечелването на златото на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере през 2018 г.

Емерсън, която спечели и сребърен медал зад Катарина Джонсън-Томпсън на Европейското първенство в зала през 2019 г., преди поредица от контузии да попречат на кариерата ѝ, завърши на четвърто място с 5799 точки.

През първия ден Емерсън постави личен рекорд в тласкането на гюле, преминавайки за първи път границата от 14 метра с резултат от 14.10 метра.

Снимки: Gettyimages