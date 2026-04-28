  Натали Костова: Целя се във финалите в Орегон

Натали Костова: Целя се във финалите в Орегон

Националната шампионка в скока на височина Натали Костова в момента се възстановява от контузия. Травмата е получена по време на тестове на лагер в Габрово. Пред Българската федерация лека атлетика варненката демонстрира добро настроение и сподели за големите си цели, сред които е и класиране за финалите на Световното първенство в Орегон това лято.

“Предстои да премина преглед, за да стане ясно какво е състоянието ми. През последните дни стоях само в стаята си, а днес за първи път излязох на разходка. Не мога да разгъвам напълно коляното си, но се надявам всичко да бъде наред и да възобновя подготовката си възможно най-скоро.“

Състезателката на варненския клуб Виктория вече е покрила норматива за участие на световното първенство за юноши и девойки под 20 г. в Орегон, което е една от основните ѝ цели.

“С треньора ми работим така, че подготовката да протече по най-добрия начин и да бъда в оптимална форма за Орегон. Надявам се да постигна възможно най-добър резултат, включително и личен рекорд. Силно се надявам да се класирам за финалите – това е висока летва, но вярвам, че мога да я преодолея.“

Костова разказа и за бъдещите си планове, свързани с обучение в САЩ: “Ще уча в Университета на Централна Флорида в Орландо със специалност мениджмънт. Избрах я, защото спортът е моят живот и не се виждам да се занимавам с нещо съвсем различно, но не искам това да бъде единствената посока, в която се развивам. Ако успея да съчетая двете, ще бъде прекрасно. Обмислям впоследствие да запиша и спортен мениджмънт.“

Натали е уверена, че въпреки разстоянието, това няма да попречи на спортния ѝ календар.

“Ще се състезавам на самия кампус – всичко е много добре организирано. Казаха ми, че ако имам изпит по време на състезание, ще мога да го положа в друг момент, така че да изпълня изискванията и да завърша успешно годината както в спорта, така и в обучението.“

В края на разговора атлетката сподели и какво би казала на бъдещите си състуденти за България: “Бих им казала, че България е прекрасно място и си струва да бъде посетено. Тук има изключителни гледки – както в Габрово, така и във Варна, откъдето съм. Със сигурност бих им препоръчала да разгледат и Трявна, както и Пловдив, който е любимият ми град.“

