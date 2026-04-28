Плейофите в Sesame НБЛ стартират утре

Плейофите в Sesame Национална баскетболна лига стартират утре с два мача, а след това продължават с интересни сблъсъци по терените тази седмица до 2 май (събота).

В сряда (29 април) от 19.00 ч. Балкан ще бъде домакин на Миньор 2015 в “Арена Ботевград”, а Черно море Тича ще приеме Спартак Плевен в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта във Варна от 19.15 ч.

На 30 април (четвъртък) от 19.00 ч. Рилски спортист ще има за съперник Берое Стара Загора в “Арена СамЕлион”. В същия ден, но от 19.15 ч. Локомотив Пловдив ще спори с Ботев Враца в зала “Сила” в Пловдив.

Ето и програмата за вторите срещи:
1 май (петък)
Миньор 2015 - Балкан - 19.00 ч.
Спартак Плевен - Черно море Тича - 19.15 ч.

2 май (събота)
Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 18.00 ч.
Берое Стара Загора - Рилски спортист - 19.15 ч.

При нужда от трети такива, то те ще бъдат съответно на:
4 май (понеделник)
Балкан - Миньор 2015 - 19.00 ч.
Черно море Тича - Спартак Плевен - 19.15 ч.

5 май (вторник)
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 19.00 ч.
Рилски спортист - Берое Стара Загора - 19.00 ч.

