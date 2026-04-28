Денислава Глушкова загуби само един гейм в Санта Маргерита ди Пула

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова се справи без особени затруднения с преминалата през квалификациите представителка на домакините Аурора Деида с 6:0, 6:1 за 66 минути.

Поставената под №6 българка спечели първите осем гейма в мача и нямаше проблеми да стигне до успеха. За място на четвъртфиналите тя очаква победителката от мача между Луа Вуйович (Сърбия) и квалификантката Изабел Чери (Великобритания).