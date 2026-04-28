Денислава Глушкова загуби само един гейм в Санта Маргерита ди Пула

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира убедително за втория кръг на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова се справи без особени затруднения с преминалата през квалификациите представителка на домакините Аурора Деида с 6:0, 6:1 за 66 минути.

Поставената под №6 българка спечели първите осем гейма в мача и нямаше проблеми да стигне до успеха. За място на четвъртфиналите тя очаква победителката от мача между Луа Вуйович (Сърбия) и квалификантката Изабел Чери (Великобритания).

Стомашен вирус тормози участниците в Мадрид, Рибакина изненадващо отпадна

8 българчета ще участват в основните схеми на J300 на ITF в Пловдив

Мира Андреева отново е на 1/4-финал в Мадрид

Може ли възходът на Нори да продължи срещу Синер

Елизара Янева се класира за основната схема на турнир в Германия

Рууд и Медведев продължават с победите в Мадрид

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

