  Димитър Кузманов отстрани американец на "Чалънджър" в Шимкент

Димитър Кузманов отстрани американец на "Чалънджър" в Шимкент

  • 28 апр 2026 | 16:03
Димитър Кузманов отстрани американец на "Чалънджър" в Шимкент

Димитър Кузманов стартира участието си на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Шимкент, Казахстан с победа.

В среща от първия кръг българинът отстрани с 2:6, 6:3, 6:1 американеца Дали Бланч.

Кузманов, който е поставен под номер 4 в схемата, загуби пет поредни гейма в края на първия сет, но още с началото на втория сет показа по-добра игра. В него той проби на три пъти подаването на Бланч и успя да изравни резултата след 6:3.

В решителния трети сет предимството на пловдивчанина бе най-видно и след шест поредни гейма на сметката си той спечели срещата.

Във втория кръг Кузманов ще срещне победителя от двойката между Бувайсар Гадамаури от Белгия и Виктор Дурасович от Норвегия.

Наградният фонд на турнир в Шимкент е 63 000 щатски долара.

