Елизара Янева с успешен старт във Висбаден

Българската тенисистка Елизара Янева направи успешен старт на турнира на клей във Висбаден с награден фонд от 100 000 долара.

В среща от първия кръг на основната схема тя победи шведката Кайса Хенеман с 6:3, 7:5 след час и 46 минути игра.

Янева допусна пробив още в първия гейм на мача, но бързо успя да поеме контрола над играта, след като взе пет от следващите шест гейма.

Във втория сет Янева и Хенеман си размениха по два пробива до 4:4, но след това българката направи нов такъв за 6:5, който ѝ осигури спечелването на мача.

Следващата съперничка на Янева ще бъде една измежду Луцие Хавличкова от Чехия и Даря Семенистая от Латвия.