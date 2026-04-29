Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Нови решителни битки в плейофите на НБА

  • 29 апр 2026 | 03:11
  • 222
  • 0
Нови решителни битки в плейофите на НБА

Тази нощ плейофите в НБА продължават с нови три решителни сблъсъка. Всеки мач крие огромен залог и ни очакват страхотни битки. Тук може да следите развитието им в реално време.

В първата среща за нощта Бостън Селтикс приема Филаделфия 76 в петия мач от серията им. Бостън води с 3-1 победи и има отлична възможност да затвори серията пред собствена публика. Очаква се Селтикс да се възползват максимално от отсъствието на контузения Джоел Ембийд и да подпечатат преминаването си в следващия кръг.

В 03:00 часа стартира следващият двубой между Ню Йорк Никс и Атланта Хоукс. Това е един от най-завързаните сблъсъци. Резултатът до момента е 2-2, което превръща този двубой в ключов психологически сблъсък. В „Медисън Скуеър Гардън“ се очаква изключително физическа игра, като Никс ще разчитат на домакинската енергия, за да вземат предимство.

Третият двубой с начален час 04:30 противопоставя Сан Антонио Спърс и Портланд Трейлблейзърс. "Шпорите"водят с 3-1 и са само на една победа от класиране напред. Те ще направят всичко по силите си да я постигнат още тази нощ пред своя публика, за да спестят сили за битките напред.

Следвай ни:

