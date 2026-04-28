Купър Флаг е Новобранец на годината в НБА

Купър Флаг (Далас Маверикс) беше избран за Новобранец на годината в Националната баскетболна асоциация (НБА) след второто най-оспорвано гласуване в историята на наградата.

С 412 точки от гласуването 19-годишното крило изпревари бившия си съотборник от университета „Дюк“ Кон Кнюпел (Шарлът Хорнетс), който спечели 386 точки.

„Гледам мачовете му всяка вечер. Проверявам и статистиките. Мисля, че гледах Кон просто защото той е един от моите братя. Имахме толкова добра връзка и ще сме там един за друг за остатъка от животите си. Гледах го като фен също така, но очевидно същевременно имаше и съревнование“, заяви Флаг, цитиран от агенция Ройтерс.

@Cooper_Flagg is the 1st rookie since Michael Jordan to lead his team in total points, rebounds, assists and steals!

Гардът на Филаделфия 76ърс - Ви Джей Еджкомб, остана трети в гласуването с 96 точки, а след него се наредиха Дилан Харпър (Сан Антонио Спърс) и Седрик Кауърд (Мемфис Гризлис).

Купър Флаг, който беше избран под номер 1 в миналогодишния драфт, отговори на всички големи очаквания към себе си. Той бе пръв сред всички новобранци със средни показатели от 21 точки на мач, на второ място по асистенции с 4,5 и трети по борби с 6,7.

„Това е огромна чест. Благодарен съм, че получавам тази награда и благодаря на всички от клуба Далас Маверикс, които повярваха в мен от първия ден. Нищо от това нямаше да се случи без моите съотборници, треньори и хората около мен, които ме подкрепяха всеки ден. Дойдох тук да се съревновавам и да помагам на този отбор да печели. Това е една стъпка напред към това, което се опитваме да построим“, каза младият баскетболист.

Флаг стана четвъртият новобранец с поне 20 точки, 6 борби и 4 асистенции средно на мач, от 1976 година насам. Преди него единствено Лари Бърд (1979/80), Майкъл Джордан (1984/85) и Лука Дончич (2018/19) достигнаха подобни показатели.

На възраст от 19 години и 112 дни (към 12 април - последния ден от редовния сезон в НБА), крилото на Далас е вторият най-млад носител на приза - само шест дни по-възрастен от победителя през сезон 2003/04 ЛеБрон Джеймс.

Най-малката разлика в историята на наградата за Новобранец на годината е от сезон 2021/22, когато Скоти Барнс (Торонто Раптърс) изпревари Еван Мобли (Кливланд Кавалиърс) с 378 срещу 363 точки в гласуването.