  3. Нъгетс са майстори на обратите в серии, но дали ще успеят и срещу Минесота?

  • 28 апр 2026 | 12:45
Денвър успя да намали изоставането си срещу Минесота в първия кръг на плейофите на НБА до 2-3 след успех със 125:113 в петия мач, но на Нъгетс им предстои още много пот да пролеят в серията срещу Тимбърулвс, тъй като в следващия кръг продължава отборът, който пръв стигне до четири победи.

Денвър три пъти в своята история е правил епични обрати след голямо изоставане в серия (два пъти от 1-3 и веднъж от 0-2), а сега се опитват да го направят за четвърти път срещу Тимбъруулвс.

Днес домакините от Колорадо се справиха както в атака, така и в дефанзивен план, след като в предишния мач бяха задушени от защитата на "вълците".

Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл, след като в предишните два двубоя позволи на Руди Гобер да го ограничи до под 40% успеваемост на стрелбата. Този път сръбският център записа 27 точки, 16 асистенции и 12 борби, а Джамал Мъри добави 24 точки. Спенсър Джоунс допринесе с 4 тройки и общо 20 точки, а Камерън Джонсън добави 18 точки.

Тимът на Минесота остана без титулярните си гардове Антъни Едаурдс и Донте ДиВинченцо, след като и двамата се контузиха в предишния мач. Джулиъс Рандъл беше най-резултатен в тяхно отсъствие с 27 точки и 9 борби, Айо Досунму добави 18 точки, а Терънс Шанън Джуниър и Боунс Хайланд записаха по 15 точки.

Резултати от НБА: шампионът спечели серията си

  • 28 апр 2026 | 08:26
Подготвят мащабна реконструкция на залата на Бостън Селтикс

  • 28 апр 2026 | 04:06
ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

  • 27 апр 2026 | 16:21
НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

  • 27 апр 2026 | 10:56
Хюстън отложи края на сезона

  • 27 апр 2026 | 10:44
Бостън разгроми Филаделфия, завръщането на Ембийд остана в сянката на мощните Селтикс

  • 27 апр 2026 | 09:49
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
Ботев се завръща към класиката

  • 28 апр 2026 | 10:46
Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

  • 28 апр 2026 | 10:29
