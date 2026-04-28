Нъгетс са майстори на обратите в серии, но дали ще успеят и срещу Минесота?

Денвър успя да намали изоставането си срещу Минесота в първия кръг на плейофите на НБА до 2-3 след успех със 125:113 в петия мач, но на Нъгетс им предстои още много пот да пролеят в серията срещу Тимбърулвс, тъй като в следващия кръг продължава отборът, който пръв стигне до четири победи.



Денвър три пъти в своята история е правил епични обрати след голямо изоставане в серия (два пъти от 1-3 и веднъж от 0-2), а сега се опитват да го направят за четвърти път срещу Тимбъруулвс.

Днес домакините от Колорадо се справиха както в атака, така и в дефанзивен план, след като в предишния мач бяха задушени от защитата на "вълците".

Joker has a triple-double (14p, 10r, and 12a), as the Nuggets lead by 19 in Q3 of Game 5!

Никола Йокич завърши с трипъл-дабъл, след като в предишните два двубоя позволи на Руди Гобер да го ограничи до под 40% успеваемост на стрелбата. Този път сръбският център записа 27 точки, 16 асистенции и 12 борби, а Джамал Мъри добави 24 точки. Спенсър Джоунс допринесе с 4 тройки и общо 20 точки, а Камерън Джонсън добави 18 точки.

Тимът на Минесота остана без титулярните си гардове Антъни Едаурдс и Донте ДиВинченцо, след като и двамата се контузиха в предишния мач. Джулиъс Рандъл беше най-резултатен в тяхно отсъствие с 27 точки и 9 борби, Айо Досунму добави 18 точки, а Терънс Шанън Джуниър и Боунс Хайланд записаха по 15 точки.