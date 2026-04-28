Шей и компания пометоха Сънс

Оклахома Сити Тъндър стана първият отбор, който си осигури място във втория кръг на плейофите на НБА. Миналогодишните шампиони за четвърти път победиха Финикс Сънс, този път с резултат 131:122, и с 4-0 в серията изпратиха Слънцата на ранна лятна почивка.

Въпреки че Финикс оказа най-голяма съпротива в четвъртия мач от тази серия, Оклахома контролираше ситуацията през цялото време. Тъндър, които миналата година покориха лигата, не планират да спират дотук, а тяхната младост и енергия отново се оказаха неразрешима загадка за отбора от Аризона.

Още едно MVP представяне направи невероятният Шей Гилджъс-Алекзандър. Канадецът танцуваше по терена, вкарваше от всякакви позиции и завърши мача с 31 точки и 8 асистенции. Просто защитата на Сънс нямаше никакво решение за неговата скорост и промяна на ритъма.

Shai Gilgeous-Alexander 31 PTS, 8 AST, 1 BLK, 10/17 FG, 2/4 3FG, 9/11 FT, 71% TS vs Suns

Чет Холмгрен беше господар на подкошието с 24 точки и 12 борби, докато Айзея Хартенщайн донесе невероятна енергия от пейката и дабъл-дабъл от 18 точки и 12 овладени топки. Неочакваният герой беше Ейджей Мичъл, който "засипа" коша на Сънс с 22 точки и беше везната, която наклони мача в полза на Тъндър.

За Сънс Девин Букър отбеляза 24 точки, но имаше и цели 6 загубени топки. Дилън Брукс и Джейлън Грийн вкараха по 23, а Колин Гилеспи се отчете с 20 точки, включително 6 тройки.

Това, което особено плаши съперниците, е фактът, че Оклахома за трета поредна година откри плейофите с помитане на противника. След Ню Орлиънс и Мемфис, сега цената плати и Финикс, който въпреки звездите в отбора не успя да спечели нито една победа.

"Знаехме, че ще бъдат агресивни, защото бяха притиснати до стената, но ние останахме спокойни. Това е отборна победа, всички допринесоха и сме щастливи, че свършихме работата възможно най-бързо", заяви Шей след мача.

Оклахома сега очаква победителя от серията между Лейкърс и Хюстън (Лейкърс водят с 3-1), а с такава игра е ясно, че са основните фаворити да вдигнат отново трофея "Лари О'Брайън".