Подготвят мащабна реконструкция на залата на Бостън Селтикс

Delaware North, собственик на "TD Garden" – където играят Бостън Селтикс, както и Бостън Бруинс, хокейният отбор от NHL – обяви, че ще извърши мащабна реконструкция на залата, открита през 1995 г., за да замени митичната "Boston Garden". От 2019 г. капацитетът за зрители вече е увеличен от 18 624 на 19 156.

Става въпрос за инвестиция от 100 милиона долара (85,33 милиона евро) за проект, който ще се осъществи през следващите три години. Интервенцията цели основно цялостно обновяване на 83-те ВИП ложи на съоръжението, както и на клубовете, предназначени предимно за притежателите на абонаментни билети, разположени на нивото на терена.

Това ще бъде най-дълбоката реконструкция от откриването на залата; въпреки че през годините са правени точкови актуализации, нито една не е била с мащаба на сега предвидената. Целта е да се създаде последователно и висококачествено изживяване както за спортни събития, така и за концерти, от които "TD Garden" предвижда да приеме 60 през 2026 г.

За да очертаят новото премиум изживяване, ръководителите на Delaware North, TD Garden, Селтикс и Бруинс са се базирали на вътрешни данни и външна обратна връзка. Приложен е процесът SuiteX, методология, разработена в Бостън от Delaware North, която използва вътрешния си опит в продажбите и гостоприемството. Предложението ще бъде допълнено от нова кулинарна програма в ложите, разработена от Patina Group, също част от Delaware North.

Проектът за реконструкция включва сътрудничеството на няколко компании. Rockwell Group отговаря за дизайна на обновяването на нивото на игрището, чиито детайли все още не са напълно оповестени. Обновяването на ложите е поверено на SCI Architects и Gilbane, които ще започнат работа още това лято, по време на междусезонието на NBA и NHL, като ще започнат с една трета от ложите на Boston Garden Society.

С този нов проект общата инвестиция на Delaware North в арената ще надхвърли 500 милиона долара (426,67 милиона евро). Тази сума включва проекта от 2019 г., който доведе до създаването на Boston Garden Society, но не включва The Hub on Causeway, многофункционален комплекс на стойност 1,2 милиарда долара, разположен в непосредствена близост до съоръжението.

Трябва да се отбележи, че откъм главната фасада на "TD Garden" има ивица от сгради, предназначени за търговия, офиси и жилища, която дори не позволява да се види тази външна страна на залата.

Конкретната стойност на наема, който Селтикс плащат на Delaware North за използването на "TD Garden", не е публична, тъй като двете страни имат собственически връзки и договорът за наем е частен. Въпреки това, през 2021 г. отборът от Бостън удължи това споразумение дългосрочно, до 2036 г. Селтикс в момента са един от 11-те от 30-те клуба в NBA, които не притежават съоръжението, където играят.

Припомняме, че през август 2025 г. Селтикс, чийто най-голям акционер беше семейство Граусбек, продадоха 51 процента от акциите на STG Partners, притежавана от милиардера Бил Чисхолм, за 6,1 милиарда долара (5,2 милиарда евро). Когато през 2028 г. почти цялата собственост премине в ръцете на Чисхолм – който има Боб Хейл и Брайс Дийл като съсобственици – общата транзакция ще възлезе на 7,3 милиарда долара (6,23 милиарда евро). Това беше рекорд по онова време, който междувременно беше надминат с продажбата на Лейкърс от семейство Бус на Марк Уолтър за 10 милиарда долара (8,5 милиарда евро).