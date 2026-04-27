Ронда Раузи посочи кой може да надмине UFC

Ронда Раузи обещава, че се завръща само за още един мач, но това не означава, че е напълно приключила с ММА.

Преди завръщането си срещу Джина Карано на 16 май, членката на Залата на славата на UFC отдели значително време, за да критикува бившите си работодатели — особено след отношенията си с главния бизнес директор на UFC Хънтър Кембъл, който отговаря за договорите, споразуменията за двубои и някои аспекти от мачмейкинга в компанията. В крайна сметка Раузи се партнира с Most Valuable Promotions на Джейк Пол и помогна за изграждането на мащабно събитие, което ще се излъчва по Netflix — достъпно без допълнително заплащане за над 325 милиона абонати.

Съоснователят на MVP Накиса Бидариан вече заяви, че ако картата Раузи срещу Карано бъде успешна, организацията може да се ангажира с ММА в дългосрочен план. Бившата шампионка на UFC в категория „петел“ вярва, че точно от това се нуждае спортът в момента.

Всъщност Раузи би искала да помага в управлението на промоцията, ако получи такава възможност.

„Имам предвид, че никой не е по-квалифициран от мен“, каза Раузи пред TMZ. „Определено съм по-квалифицирана от ш*бания Хънтър Кембъл. Смятам, че MVP би бил невероятен партньор и че Накиса Бидариан и Джейк Пол наистина вярват в това бойците да бъдат справедливо компенсирани.

Спортът е на кръстопът — нещо като когато аз попаднах на женския ММА и си казах: чакай малко, тук има огромна възможност. Виждам същото сега с MVP, Netflix и ММА. Ако това събитие бъде огромен успех, има огромна възможност да се вземе пазарен дял в ММА и да се покаже на всички какво са изпускали.“

Въпреки постоянните си критики към UFC, докато промотира завръщането си в действие, Раузи все още хвали Дейна Уайт, като изразява съжаление, че той вече няма същото ниво на контрол, след като Endeavor похарчи над 4 милиарда долара, за да купи промоцията през 2016 г. В наши дни TKO Group Holdings, компанията майка на UFC, държи ключовете към кралството, и макар Уайт все още да е президент и изпълнителен директор, Раузи знае, че не той взима решенията.

В резултат на това Раузи смята, че UFC е забравил как се изграждат големи събития, които феновете искат да гледат, и вместо това компанията се фокусира единствено върху крайния финансов резултат.

„Мисля, че това, което Джейк Пол и Майк Тайсън доказаха, е, че демонстративните мачове са бъдещето на спорта“, обясни Раузи. „Хората не се включват, за да гледат пояс. Не се включват, за да гледат марка. Те се включват, за да гледат характери, които познават и обичат. Същото е като с „Карибски пирати“. Не гледам, защото харесвам марката „Карибски пирати“ или Disney. Не ме интересува особено кой ще вземе сърцето на Дейви Джоунс накрая. Гледам, за да видя Джак Спароу.

Мисля, че UFC е забравила, че бойците са звездите и че характерите са това, заради което хората гледат. Те забравиха това, когато започнаха да дават номера на бойните карти вместо имена и когато започнаха да обличат всички в еднакви униформи. Чувствам, че има огромна възможност да се покаже какво липсва на хората в ММА и да се създават премиерни битки с участието на характери, които публиката обича. Мисля, че това е само началото, ако събитието постигне огромния успех, който очаквам. Надявам се в бъдеще да има партньорство между мен и MVP.“

Каква роля би искала Раузи в тази хипотетична компания?

Раузи вярва, че притежава всичко необходимо, за да бъде промоутър от най-високо ниво — особено след като на практика е била обучавана от Уайт, докато се превръщаше в една от най-големите суперзвезди в спорта.

„Бих искала да бъда техният Дейна и да ги поведа към бъдещето“, каза Раузи. „Първо ще видим как ще мине това. Чувствам, че решението е очевидно.“