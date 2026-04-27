Heineken® „С приятел на финала“ кани феновете на уникално футболно изживяване

Heineken® кани футболните фенове да се включат в единствена по рода си прожекция на полуфиналите на UEFA Champions League на 5 и 6 май във Videnie – специално пространство с 360° мапинг, което кара всяко отиграване да оживява. За участие феновете трябва да се регистрират в отбор с приятел на сайта тук.

Всички присъстващи на прожекциите ще участват в жребии за голямата награда – 2 бр. двойни билета за финала на UEFA Champions League в Будапеща на 30.05, както и за специален футболен мърч.

Инициативата е част от глобалната платформа на Heineken® „Феновете имат повече приятели“, която тази година подчертава силата на споделената страст към футбола да създава нови приятелства.

София, 27 април 2026 г.: С кампанията „С приятел на финала“ Heineken® кани феновете да гледат полуфиналите на UEFA Champions League по напълно нов начин. На 5 и 6 май специалното пространство Videnie ще се превърне в арена на футболните страсти. С впечатляващ 360° мапинг всяко подаване, всеки гол и всяка ключова секунда ще оживяват около зрителите, поставяйки ги в самия център на действието.

Как Heineken® „С приятел на финала“ събира феновете

За да станат част от преживяването, феновете трябва да сформират отбор с приятел и да се регистрират с име на отбора си в кампанията. Така те заявяват участие за специалните прожекции на полуфиналите на UEFA Champions League на 5 и 6 май. След жребии част от записалите се ще получат официална покана за събитията, на които ще станат свидетели на завладяващо футболно изживяване с 360° мапинг, специална атмосфера със студен Heineken и възможност да споделят емоцията от мача с други запалени фенове.

По време на събитията всички присъстващи ще участват в томбола за специален футболен мърч на място, както и за голямата награда – 2 бр. двойни билети за финала на UEFA Champions League, в Будапеща на 30.05.

„С приятел на финала“ е част от глобалната платформа на Heineken „Феновете имат повече приятели“

Кампанията „С приятел на финала“ е част от глобалната платформа на Heineken® „Феновете имат повече приятели“, която поставя фокус върху социалната сила на футболната страст. Тя показва как любовта към играта събира хората – дори когато се срещат за първи път – и превръща споделените моменти пред екрана в истински приятелства.

В България инициативата отговаря на нуждата на феновете да имат повече пространства и поводи да преживяват футбола заедно. Кампанията „С приятел на финала“ създава именно такава възможност – място, където феновете могат да гледат големия мач рамо до рамо, да споделят емоцията от играта и да се включат в надпреварата за незабравимо изживяване на финала на UEFA Champions League на живо.

Повече за това как Heineken® превръща футболната страст в нови приятелства и споделени моменти можете да откриете на https://www.heineken.com/global/en/campaigns/fanshavemorefriends.