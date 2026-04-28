  3. Поредни сблъсъци от плейофите в НБА

  • 28 апр 2026 | 03:03
Поредни сблъсъци от плейофите в НБА

Днес предстои поредната интригуваща нощ, изпълнена с плейофни битки от НБА. Сблъсъците от първия кръг навлизат във все по-решителна фаза и всяка грешка може да бъде фатална. Тук може да проследите развитието на мачовете в реално време.

Първата среща за нощта е между Орландо Меджик и Детройт Пистънс. Мачът започва в 03:00 ч. българско време, като Орландо води в серията с 2-1 победи. Очаква се Детройт да хвърлят всички сили за изравняване, тъй като нова загуба ще постави лидера на Изток на ръба на отпадането още на толкова ранен етап.

Във втория мач днес един срещу друг застават шампионът Финикс Сънс и Оклахома Сити Тъндър. Срещата е от 04:30 ч., а Оклахома има убедителен аванс от 3-0 победи в серията. Тъндър излизат като фаворити за „метла“ (4-0), докато Финикс са в изключително трудна позиция, борейки се за оцеляване без контузената си звезда Кевин Дюрант.

За финал ще видим мач №5 между Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс. Двубоят стартира в 05:30 ч., като "вълците" водят с 3-1 победи. Въпреки преднината си, Минесота са сериозно отслабени от контузии на ключови играчи, което дава шанс на Денвър да спечелят у дома и да удължат серията.

ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Хюстън: Грешките ми бяха недопустими

