SENSHI обявиха бойната карта за дуелите в Античния театър в Пловдив

  • 27 апр 2026 | 15:26
  • 155
  • 0
Истинско бойно зрелище и епични сблъсъци очакват феновете на бойните спортове на 30 май от 19:30 ч., когато SENSHI 31 Gladiators ще превърне Античния театър в Пловдив в арена на сила, техника и непримирим дух. Международната галавечер събира бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, България, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Литва и Нидерландия. Те ще предложат зрелищни сблъсъци, които обещават да задържат вниманието на публиката от първия до последния гонг.

Акцент на вечерта е Grand Prix турнирът в лека категория (до 70 кг), който ще бъде допълнен от три супер битки с участието бойни звезди като Бенджамин Адегбуи, известен с победата си с нокаут над Бадр Хари, както и Томас Бриджуотър – брат на един от водещите бойци в тежка категория Леви Ригтерс.

Вижте пълната бойна карта на SENSHI 31 Gladiators:

Grand Prix Lightweight:

 Анджело Волпе (Италия) – Само Петче (Словения)

 Айсам Чадид (Мароко) – Бруно Газани (Бразилия)

 Хирокацу Мияги (Япония) – Драгомир Петров (България)

 Зехао Жанг (Китай) – Мариан Лапушнеану (Румъния)

 Максон Виние (Франция) – Виктор Колая (Полша)

 Михаил Велчовски (България) – Андрес Касадо (Испания)

Супер битки:

 KWU FULL CONTACT -75 кг: Барт Хорват (Англия) – Атанас Божилов (България)

 KWU FULL CONTACT 95+ кг: Мантас Римдейка (Литва) – Томас Бриджуотър (Нидерландия)

 KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев (България) – Бенджамин Адегбуи (Румъния)

Не пропускайте да станете част от едно от най-големите бойни събития за годината. Централният вход на Античния театър ще отвори врати в 18:30 часа за зрителите, а входът откъм бул. "Цар Борис III Обединител" няма да работи на 30 май.

