  3. НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

  27 апр 2026 | 10:56
НБА глоби Никола Йокич и Джулиъс Рандъл за сбиването

Националната баскетболна асоциация глоби звездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич с 50 000 долара и крилото на Минесота Тимбъруулвс Джулиъс Рандъл с 35 000 заради участието им в сбиването в края на четвъртия мач от серията им от първия кръг на плейофите в Западната конференция.

Изпълнителният вицепрезидент на НБА и ръководител на баскетболните операции Джеймс Джоунс наложи санкциитее ден след двубоя, спечелен от „вълците“ със 112:96, с който поведоха в серията с 3-1 победи.

Джейдън Макданиелс излезе сам срещу противниковия кош и отбеляза в последните секунди, когато мачът отдавна беше решен в полза на неговия тим и баскетболистите бяха спрели да играят. Никола Йокич изтича от другия край на терена и го блъсна, с което започна сблъсък с участието и на двата отбора.

Джулиъс Рандъл е глобен за „ескалирането на инцидента като насилствено се е вмъкнал в сбиването“, избутвайки Брус Браун от Нъгетс. И Йокич, и Рандъл получиха технически нарушения и бяха изгонени преди последния съдийски сигнал.

