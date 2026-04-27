Вратар полудя и удари зверски съперник, рискува до 15 мача наказание

  • 27 апр 2026 | 10:34
Със здрав бой завърши двубоят между Уеска и Сарагоса от испанската втора дивизия. В добавеното време напрежението взе връх, като главна роля имаше вратарят на гостите Естебан Андрада. Тогава той първо получи втори жълт картон за изблъскване на капитана на съперника Хорхе Пулидо. След като видя червения картон, аржентинтинският страж се вбеси и отиде и удари силно в лицето Пулидо.

След това вече настана меле, след края на което бяха показани още два червени картона, като единият от тях беше за вратарят и на Уеска. По тази причина в последните секунди на вратите и на двата тима бяха полеви играчи. В крайна сметка Уеска спечели с 1:0, като резултатът е от голямо значение, защото отборите са директни съперници в битката за оцеляване.

Логично обаче вниманието привлече мощният удар, с който Андрада налага Пулидо. Сега стражът на Сарагоса рискува тежка санкция - от 6 до 15 двубоя. В доклада си арбитърът е отбелязал, че пострадалият Пулидо е с хематом.

Член 103 от правилника разглежда следните хипотези в раздела за агресия:

Агресия 1: „Агресия срещу друг играч, без да е причинена контузия, като утежняващо обстоятелство за умисъл се счита фактът, че действието се случва при спряна игра или на такова разстояние от мястото на игра, че е невъзможно да се участва в игрово единоборство, се наказва с лишаване от състезателни права от 4 до 12 мача.“

Агресия 2: „Наказва се с лишаване от състезателни права от 6 до 15 мача, когато е причинена контузия, довела до невъзможност на пострадалия да продължи участието си, при условие че деянието не представлява по-тежко нарушение.“

