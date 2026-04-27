Oще едно зрелищно българско дерби бе обявено за MAX FIGHT 65

Главната битка за събитието MAX FIGHT 65 бе обявена от организаторите. В главния дуел на вечерта на 29.05 в Пловдив шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков излиза да защити шампионския си пояс срещу Даниел Гецов!.

С треньори Антон Петров и Кирил Синевирски от “Anton Petrov Academy”, Мартин Петков е във впечатляваща серия от 13 победи, 7 от които с нокаут и само 3 загуби, като последните му срещи приключват още в 1-ви рунд. Младокът е шампион на MAX FIGHT, шампион на Bangla и Patong в Тайланд и многократен балкански и републикански шампион.

Срещу него застава един от най-атрактивните бойци на българската сцена - Даниел Гецов, с треньор Марио Кирилов от СК “Армеец”. С впечатляваща статистика от 10 победи и само 1 загуба - Гецов е шесткратен републикански шампион в стиловете К1, low kick и full contact!