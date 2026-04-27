Владимир Тодоров със сребро за кадети в Берлин

Владимир Тодоров завоюва сребърно отличие на Европейската купа по джудо за кадети в Берлин, Германия.

Младият талант записа пет победи при 66-килограмовите, а на финала отстъпи пред Итамар Коен (Израел).

Преди това Тодоров надделя над трима представители на домакините Ростислав Атаманюк, Куентин Ханиш и Мориц Шмид, над португалеца Томас Силва и над Илкин Гараев (Азербайджан) на полуфиналите.

За българина това е втори медал този сезон след бронза на турнира от същия ранг в Азербайджан.

В надпреварата в Германия участваха 737 състезатели от 35 държави, съобщават от БФ Джудо.

Междувременно, французи спечелиха най-много медали на традиционния турнир „Гладиатор оупън“ в Пловдив. Гостите взеха 6 златни, 3 сребърни и 8 бронзови отличия.

На второ място се нареди съставът на сливенския Хаджи Димитър (5-6-6), а на трето - Хасково (4-5-5).

В надпреварата участие взеха 603 състезатели от 46 клуба от Кипър, Гърция, Франция, Украйна, Сърбия и България.

Състезанието беше открито от зам.-кмета на града Николай Бухалов, двукратен олимпийски шампион по кану-каяк.