Треньорът на европейския първенец по таекуон-до Димитър Величков: Той показа сърце, характер и шампионски дух

Треньорът Кристиан Младенов похвали пернишщия състезател по таекуон-до Димитър Величков, който спечели европейската титла от първенството на остров Крит, Гърция.

„Митко показа сърце, характер и шампионски дух, за да стигне до победата“, заяви пред БТА Младенов.

„Това не е случаен успех. Това е резултат от години труд, дисциплина и безкомпромисна отдаденост“, добави треньорът.

През миналия месец таекуондистът Димитър Величков от клуб „Тайгър тийм“ бе избран за Спортист за 2025 година в Перник, а след шампионата в Гърция Кристиан Младенов коментира, че той е единственият шампион от пернишките представители, които са част от националния отбор по таекуон-до ITF.

За Величков това е втора поредна европейска титла. В груповата фаза той победи състезатели от Чехия и Украйна, показвайки класа и увереност. На полуфинала се изправи срещу украински опонент, като отново успя да наложи стила си на игра, на финала беше и най-тежкото му изпитание - срещу представител на Русия.

На Европейското първенство участие вземат близо 1000 състезатели от 32 държави, каза още Младенов.