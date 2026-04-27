  Радослав Великов: Имаме доста време до световното и ще работим

Радослав Великов: Имаме доста време до световното и ще работим

  • 27 апр 2026 | 05:06
Радослав Великов: Имаме доста време до световното и ще работим

Българските национали по борба и техните треньори ще продължат да работят за по-добро представяне на Световното първенство, заяви старши треньорът Радослав Великов след края на континенталния шампионат в Тирана. Те си тръгват от албанската столица с високо вдигнати глави, след като спечелиха сребро чрез Ахмед Батаев и бронз чрез Ахмед Магамаев.

"Има още какво да се работи. Имаме доста време до световното и ще работим", каза Великов след финала на Батаев.

Двубоят за титла на 92 кг бе контролиран от азербайджанеца Али Цокаев, но Батаев намали пасива си на точка в последните десет секунди. Те обаче не бяха достатъчни за нова атака.

"Не достигна това, че допусна да има разлика от три точки. Една атака е максимално две точки, ако няма хвърляне, но това трудно става на това ниво. Той не трябваше да допуска тази разлика. Добър е в последните секунди, но за толкова малко време не можеш два пъти да го направиш. Това беше по-голямата грешка, защото допусна три точки разлика в резултата", продължи Великов.

Съботната победа на Магамаев над молдовеца Раду Лефтер му донесе първо отличие от големи турнири, а българският национал вече е на 35 години.

"Той се чувства удовлетворен донякъде. На световното стана пети и имаше доста напрежение в него. Там в първата среща надви молдовеца, а тук живееше за тази среща и беше трудно. Залогът беше голям, защото на 35 години не бе взимал медал, но се справи с напрежението. Двамата с Батаев са изградени борци, но трябва да подобрим функционалната подготовка", завърши Великов.

