Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бостън разгроми Филаделфия, завръщането на Ембийд остана в сянката на мощните Селтикс

  • 27 апр 2026 | 09:49
  • 600
  • 0
Бостън разгроми Филаделфия, завръщането на Ембийд остана в сянката на мощните Селтикс

Баскетболистите на Бостън Селтикс победиха Филаделфия със 128:96 в четвъртия мач от плейофната им серия, като по този начин се доближиха на крачка от преминаване във втория кръг на елиминациите в НБА.

Джоел Ембийд се завърна на терена след седем мача пауза заради операция на апендицит, но това не беше достатъчно, за да спре разгорещения Бостън. Селтикс контролираха срещата от началото до края и след спечелването й поведоха с 3-1 в серията.

Мачът беше решен още в края на първата четвърт със серия от 22:5 за Бостън. От този момент нататък преднината на Селтикс нито веднъж не падна под 14 точки.

Въпреки че до час преди мача не се знаеше дали ще играе, Ембийд прекара 34 минути на паркета и записа 26 точки, 10 борби и 6 асистенции. И все пак, статистиката може да заблуди.

Ембийд направи 21 опита за стрелба, но само шест от тях бяха от подкошието. Селтикс го оставиха да стреля от дистанция, но само пет от 15-те му опита се оказаха успешни.

Бостън бяха поведени към победата от Пейтън Причард, който реализира рекордните в кариерата си 32 точки от пейката. Джейсън Тейтъм записа дабъл-дабъл от 30 точки и 11 асистенции, докато Джейлън Браун добави 20 и седем борби за Селтикс.

Ембийд с 26 точки, 10 борби и 6 асистенции беше най-добър в редиците на Филаделфия, следван от Тайръз Макси с 22 точки и Пол Джордж с 16.

Петият мач е във вторник в Бостън.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Торонто удари Кливланд и изравни серията

  • 27 апр 2026 | 05:22
  • 1199
  • 0
Младенов и Виена Баскет стигнаха полуфиналите в Австрия

  • 27 апр 2026 | 04:59
  • 530
  • 0
Българската треньорка Десислава Ангелова продължава за трупа успехи във Франция

  • 26 апр 2026 | 20:09
  • 795
  • 0
Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

  • 26 апр 2026 | 19:54
  • 679
  • 0
Христо Стоичков изненада Везенков с новината, че за втори път е MVP в Евролигата

  • 26 апр 2026 | 14:25
  • 7433
  • 3
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 12673
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948, останаха малко билети само за сектор "Б"

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 2680
  • 10
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:10
  • 151
  • 0
Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 27 апр 2026 | 07:59
  • 3691
  • 11
Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 07:15
  • 3125
  • 4
Ман Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

  • 27 апр 2026 | 07:43
  • 4025
  • 0
Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 36670
  • 36