Сан Антонио написа история в плейофите на НБА, Уембаняма се завърна със стил

Сан Антонио триумфира в четвъртия мач от серията срещу Портланд със 114:93, като в този двубой станаха първият отбор в историята на плейофите на НБА, който на полувремето е губил с 15 или повече точки разлика, а накрая е спечелил с двуцифрена разлика от 15 или повече точки.

Виктор Уембаняма отбеляза триумфално завръщане в плейофите, след като звездата на Сан Антонио пропусна третия мач заради сътресение, но получи зелена светлина за участие в четвъртия двубой.

Неговото присъствие в състава помогна на Спърс да постигнат победа тази нощ и да поведат с 3-1 в серията срещу Портланд в първия кръг на елиминациите Западната конференция. Сан Антонио навакса изоставане от 17 точки на полувремето и така влезе в аналите на НБА.



След две победи като гост в Портланд, Сан Антонио е само на една победа от първата спечелена плейофна серия от 2017 година насам, което би било първи подобен успех за почти целия състав на отбора, включително и за треньора Мич Джонсън.

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 27 PTS

👽 11 REB

👽 3 AST

👽 4 STL

👽 7 BLK



SPURS RALLY FROM 19 DOWN TO WIN.

3-1 SERIES LEAD IN ROUND 1. pic.twitter.com/ZwiypxL3nR — NBA (@NBA) April 26, 2026

Уембаняма получи сътресение във втората четвърт на втория мач, поради което пропусна остатъка от този двубой и целия трети мач. 22-годишният носител на наградата за защитник на годината и един от тримата финалисти за MVP отличието, се завърна със стил, като срещу Портланд записа 27 точки, 11 борби, три асистенции, седем блокади и четири откраднати топки.

Де'Аарон Фокс отбеляза 28 точки, от които четири тройки, Стефон Касъл завърши с 16 точки и 8 асистенции за победителите, а Девин Васел добави 11.

Дени Авдия реализира 16 за Портланд, Джру Холидея - 20, а Джерали Грант 17 от пейката за Портланд.