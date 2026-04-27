Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Младенов и Виена Баскет стигнаха полуфиналите в Австрия

  • 27 апр 2026 | 04:59
  • 196
  • 0
Националът Борислав Младенов и неговият Виена Баскет се наложиха над състава на Клостернойбург със 108:78 като домакини в третия мач от четвъртфиналните плейофи в първенството на Австрия по баскетбол за мъже. Така отборът от Виена спечели серията с 3-0 успеха и се класира за полуфиналите.

Младенов допринесе за победата с 11 точки, 8 борби и 7 асистенции за 27 минути на терена. От съотборниците му най-резултатен беше словенецът Грегор Глас с 23 точки, 6 борби и 5 асистенции.

Домакините започнаха уверено и водеха с 33:16 след 10 минути игра, като до края контролираха двубоя.

В понеделник Борислав Младенов и компания предстои гостуване на словенския Кърка Ново Место в Адриатическата лига.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

