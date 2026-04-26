Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Българската треньорка Десислава Ангелова продължава за трупа успехи във Франция

Българската треньорка Десислава Ангелова продължава за трупа успехи във Франция

  • 26 апр 2026 | 20:09
  • 317
  • 0
Българската треньорка Десислава Ангелова продължава за трупа успехи във Франция

Българската баскетболна треньорка Десислава Ангелова продължава да трупа успехи в женското направление във Франция. Бившата състезателка на Левски триумфира с четвърта Купа на Франция, след като воденият от нея тим на Шарлевил спечели срещу Анже с 68:47 във финала на турнира за Купата на Франция при 18-годишните девойки.

Част от играния в Париж финал стана и българската националка до 16 години Катрина Бозова, която записа 1 асистенция и 1 открадната топка за 5 минути на терена.

Десислава Ангелова посети тренировките на децата от клуб Левски

Десислава Ангелова живее и работи с подрастващи във Франция вече повече от десетилетие, пишат от Българската федерация по баскетбол.

Ангелова изкарва шест години като част от школата на Мондевил, където има три Купи на Франция при девойките до 18 години, а през 2022-а избира следващото предизвикателство в кариерата си, насочвайки се към Шарлевил, където продължава да трупа успехи и да помага на младите състезателки.

Бившата националка е едно от големите имена на женския национален отбор на България от близкото минало и женския Левски Спартак, с който печели седем шампионски титли. Бивш селекционер на националния тим на страната за кадетки до 16 години.

Следвай ни:

