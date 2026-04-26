Райо Валекано и Реал Сосиедад предложиха истинска драма с гол и червен картон в добавеното време

  26 апр 2026 | 17:42
Райо Валекано и Реал Сосиедад предложиха истинска драма с гол и червен картон в добавеното време

Райо Валекано и Реал Сосиедад завършиха изключително драматично 3:3 в мач от 32-ия кръг на Ла Лига. Двата тима предложиха изключително зрелище на феновете по трибуните. С два гола за гостите се отличи Микел Оярсабал (22’, 76’), а Ори Оскарсон (63’) бе автор на третия гол за баските. Серхио Камейо (30’), Флориан Лежюн (84’) и резервата Александре Зуравски (90+9’) бяха точни за домакините, които завършиха с човек по-малко, след като Иси Паласон бе отстранен в 102-ата минута.

Носителят на Купата на краля поведе с 1:0 в 22-ата минута с попадение на Микер Оярсабал, но осем минути по-късно Серхио Камейо реализира за Райо Валекано, правейки резултата 1:1. Реал Сосиедад отново излезе напред в 63-ата минута, когато точен бе исландецът Ори Оскарсон. Шест минути по-късно попадение на Педро Диас за домакините беше отменено и в 76-ата Оярбасал се разписа от дузпа за 3:1 в полза на гостите. Френският защитник Флориан Лежюн намали изоставането на Райо Валекано на 2:3 в 84-ата минута, преди Алемао да оформи крайното 3:3 в добавеното време, а в заключителните моменти Иси Паласон, който вече бе заменен, получи червен картон.

Тимът на Пелегрино Матарацо има само една победа в последните си пет двубоя и заема осмото място в класирането на Ла Лига. Райо Валекано изостава на четири пункта от баските и се намира на 11-ата позиция.

