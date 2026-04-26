Валентин Валентинов: Един от добрите ни мачове

На стадион "Металург" в Перник едноименния тим на Костинброд се наложи с 2:1 над гостуващия му отбор на Кюстендил. Срещата е от 29-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Заслужен обрат! Поздравявам момчетата за проявения характер срещу корав противник. Изиграхме един от добрите ни мачове с доминация и голям брой създадени положения. Изключително важна победа за нас, въпреки умората, която се усещаше в края на мача поради тежкия двубой в Самоков преди три дни. Благодарим на феновете за подкрепата“.