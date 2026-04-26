Костадин Стойков влиза в битка пред родна публика

Предстоящата бойна гала ELITBET MAX FIGHT 65 ще предложи на феновете на бойните спортове интригуващ сблъсък в категория до 81 килограма, където в рамките на три рунда по три минути сили ще премерят опитният български боец Костадин Стойков и амбициозният румънец Александру Бортос.

MAX FIGHT 65 ще се проведе на 29 май в спортен комплекс „С.И.Л.А.“. Костадин Стойков е добре познато име в бойните спортове у нас, като зад гърба си има сериозна кариера и опит в няколко бойни стила. Дългогодишен опит в кикбокс, бокс, муай тай, но и носител на титла по савате. Най-значимите му успехи са в кикбокса, където е два пъти носител на Европейска купа и многократен републикански шампион и медалист в различни стилове като лоу кик и К-1, шампион по муай тай.

Професионалният му път също стартира уверено с няколко победи и спечелени турнири, което бързо утвърди името му. Състезателят на Plovdiv Fight Club бе непобеден на професионалния ринг до юли миналата година. На MAX FIGHT 62 в Свети Влас Стойков претърпя първо поражение в изключително оспорван двубой срещу Мартин Копривленски.

Срещата между двамата заслужено бе отличена с приза „Мач на вечерта“. Този двубой затвърди репутацията на Стойков като корав и зрелищен боец, който винаги предлага атрактивни срещи за публиката. Освен активен състезател, той има и важна роля като треньор и заместник- председател в "Plovdiv Fight Club", където работи под ръководството на Цветан Йорданов и предава своя опит и дисциплина на следващото поколение бойци.. От другата страна на ринга ще застане Александру Бортос от Румъния. Въпреки по- младата си възраст, състезателят на Respect Gym Bacau вече трупа сериозен опит. Едва на 23 години, с ръст от 182 сантиметра, той също комбинира участия както в кикбокса, така и в ММА, включително двубои с ММА ръкавици, което го прави адаптивен и опасен опонент. Бортос е републикански шампион по кикбокс за аматьори в Румъния, като ясно заявява, че най-силното му оръжие са мощните удари. Неговата подготовка преминава под ръководството на Флориан Лупу, а амбицията му е да се докаже срещу по-опитен съперник на голямата сцена.