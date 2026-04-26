  Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

Тодор Вълчев: Бронзът не е максимумът ни, но не е и провал

  26 апр 2026 | 12:11
Волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) завършват с бронзовите медали в Супер Волей. "Черно-белите" отстъпиха позиция назад от второто място в редовния сезон, след като загубиха полуфиналната серия с Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 успеха.

Капитанът на Локомотив Тодор Вълчев говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че третото място не е желаният максимум, но не е и провал. Той каза още, че серията с носителите на Купата на България се е решила в детайлите.

Локомотив Авиа завършва с бронзовите медали в efbet Супер Волей
Равносметката му - четете в следващите редове:

"Нашият отбор се стремеше към нещо повече от този бронзов медал, така че има лека горчивина. Но, ако погледнем реално, това е медал и признание за труда през сезона. Не е максимумът, който искахме, но не е и провал."

"Срещу равностоен отбор като Нефтохимик и в дългата серия, която беше, нещата се решават в детайлите. Може би ни липсваше малко повече постоянство в ключовите моменти и по-добра концентрация в края на геймовете. Те се възползваха по-добре от нашите колебания", каза още асът.

"Удовлетворен съм. Нашият отбор почти през целия сезон беше на първа позиция. Имахме трудни моменти, но показахме характер", заяви Вълчев.

"Имаше малки промени в състава, но мисля, че новите момчета се адаптираха добре в отбора. Като цяло ядрото на отбора се запази, не мога да кажа, че нещо генерално се е променило, просто така се стекоха нещата", допълни волейболистът на "черно-белите".

"Във финала за Суперкупата срещу Левски играхме волейбол на едно добро ниво. Левски също играха доста качествен волейбол. Разликата дойде в някои ключови моменти, където те бяха по-ефективни", смята опитният посрещач.

"Като капитан се опитах да държа всички заедно и да запазим висок дух. Създадохме един голям колектив, което за мен е много важно - за да върви отборът", каза още той.

Остава ли в редиците на Локомотив и за новия сезон? "Все още не мога да кажа конкретно. Предстоят разговори с ръководството. Ще видим как ще се развият нещата", заяви капитанът на бронзовите медалисти.

"Искам да благодаря на съотборниците си. Всеки даде нещо от себе си за отбора. Гордея се, че играя с такива момчета и вярвам, че можем още повече", завърши Вълчев.

