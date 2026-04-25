Николай Къртев и Монпелие на финал във Франция

Николай Къртен и неговият Монпелие се класираха на финала във френската Marmara SpikeLigue LNV.

Монпелие победи у дома Сет с 3:0 (25:20, 25:15, 25:18) във втората полуфинална среща, която се игра пред 2312 зрители в зала “Шабан Делма”.

В първата среща Монпелие победи като гост с 3:1 и так спечели серията 2-0 победи.

На финала Монпелие ще срещне Стад Поатие, който се справи с Пари Волей с 2-0 победи (3:0 и 3:2)

Николай Къртев бе в групата за мача, но не се появи в игра.

Бившият германски диагонал на Хебър (Пазарджик) Симон Хирш заби 15 точки (3 аса, 1 блок, 58% ефективност в атака - +8).

Томас Лопес добави още 12 точки (1 ас, 2 блока).

Кентен Жофроа се отличи с 10 точки (2 аса, 3 блока) и бе избран за MVP.

Ноа Мантила бе най-резултатен за Сет с 10 точки (2 аса).