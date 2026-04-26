Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. Дейна Уайт за хаоса по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом: Беше страхотно!

Дейна Уайт за хаоса по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом: Беше страхотно!

  • 26 апр 2026 | 12:04
  • 500
  • 0
Дейна Уайт за хаоса по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом: Беше страхотно!

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт разказа пред USA TODAY за лудия момент, в който са проехтели изстрели.

Президентът Доналд Тръмп беше изведен от сцената, след като охраната влезе в сблъсък с предполагаем стрелец пред хотел Washington Hilton във Вашингтон. Докато няколко членове на кабинета бяха на пода, много служители на тайните служби останаха между масите, включително и тази, на която седеше изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт.

Уайт даде първата си публична реакция пред USA TODAY след края на събитието.

„(Внезапно) просто стана шумно“, каза Уайт. „Маси се обръщаха, момчета нахлуха с оръжия и крещяха „Долу!“. Аз не легнах. Беше ш*бано страхотно. Буквално попих всяка минута от случващото се и беше доста лудо, уникално преживяване. Седяхме точно пред масата, точно пред мястото, където беше президентът. Никой не беше повален, но влязоха момчета, които търсеха стрелци, и се насочиха към нашата маса. Помислих, че стрелецът е някъде при нас.“

Подробности за стрелеца не са официално потвърдени, въпреки че Тръмп заяви в писмено изявление, че лицето е било „задържано“. Тръмп също така каза, че вечерята, на която е бил посъветван да не се връща, ще бъде пренасрочена в рамките на 30 дни.

Появата на Тръмп в събота беше първата му на вечерята на кореспондентите в Белия дом от повече от десетилетие – и първата му като действащ президент.

Следвай ни:

