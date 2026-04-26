Стърлинг сложи край на победната серия на Залал

Алджамейн Стърлинг демонстрира превъзходна игра в граплинга, за да победи категорично Юсеф Залал в главния двубой на UFC Вегас 116.

Американецът който многократно сваляше Залал на земята и го надиграваше напълно във всеки аспект на граплинга. Независимо дали нанасяше удари, или търсеше събмишън, Стърлинг не даде на Залал почти никаква възможност да си поеме дъх и поддържаше този контрол до последната секунда на мача. В крайна сметка съдиите единодушно присъдиха победата на Стърлинг с идентични резултати от 49-45, с което той постигна баланс от 3-1, откакто се присъедини към категория перо.

„Юсеф е корав пич“, заяви Стърлинг след победата. „Трябваше да подходя търпеливо, да използвам някои от нещата, които бяхме планирали... Искам да се състезавам повече. Опитвам се да направя още един щурм към титлата. Тренирал съм с него преди, знаех, че е труден за задушаване и приключване. Просто съм щастлив, че се завърнах.“„Мовсар, идвам за задника ти следващия път. Волкановски, знаеш, че идвам и за твоя задник.“

Единствената загуба на Стърлинг в тази категория дойде в оспорвана битка срещу Мовсар Евлоев, който изглежда е следващият претендент за титлата. Въпреки това Стърлинг изложи своите аргументи защо трябва да бъде разглеждан като кандидат за шампионски двубой, особено след представянето си в събота.

„Дайте ми моя шанс“, извика Стърлинг. „Работил съм толкова усилено за това. В тази компания съм от 12 години. Това беше моят 23-ти двубой в UFC. Бил съм се само с трима неранкирани бойци, откакто подписах с тази компания. Третият ми двубой в UFC беше срещу шестия в света и оттогава не съм поглеждал назад. Така че покажете ми шибано уважение, когато казвам, че съм следващият на опашката за този шибан шампионски двубой"

Що се отнася до Залал, неговата серия от пет двубоя без загуба след завръщането му в UFC приключи, но той похвали Стърлинг за представянето му и обеща, че ще се върне на победния път в следващия си двубой.

„Всичко, което мога да кажа, е: аплодисменти за Алджъмейн Стърлинг“, каза Залал. „Той свърши фантастична работа. Ще се върна. Връщал съм се и преди и ще се върна отново.“

Доминантното представяне на Стърлинг на земята можеше да бъде по-добро само ако беше постигнал събмишън, но с тази победа той доказа, че е един от най-добрите бойци в категория до 66 кг.

Ето как завършиха останалите битки от основната бойна карта на галата в Лас Вегас:

Джоселин Едуардс победи Норма Дюмонт с единодушно съдийско решение

Рафа Гарсия победи Александър Ернанес с единодушно съдийско решение

Дейви Грант победи Адриан Мартинети с единодушно съдийско решение

Раони Барселос победи Монтел Джаксън с единодушно съдийско решение

Раян Спан победи Маркус Бучеча с ТКО, Рунд 2