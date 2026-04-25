ЦСКА срещу Левски за начало на плейофите! Очаквания, шествия и съставите за дербито
Шампионът за 2024-та отпадна в Мадрид

Носителят на трофея за 2024 година Андрей Рубльов отпадна в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид.

Руснакът, който е поставен под номер 9 отстъпи с 3:6, 4:6 от Вит Коприва от Чехия.

Надпреварата напусна и номер 5 в схемата Алекс Де Минор от Австралия, след като бе елиминиран от Рафаел Ходар от Испания след 3:6, 1:6. Двубоят в испанската столица продължи едва 75 минути. 19-годишният представител на домакините има едва 11 мача на клей при мъжете, но спечели десет от тях.

Следващият съперник на Ходар е Жоао Фонсека от Бразилия, който продължи напред без игра след отказване на Марин Чилич. Хърватинът е получил хранително натравяне, което не му позволи да играе.

Аржентинецът Тиаго Тиранте се наложи над номер 15 Томи Пол от САЩ след 7:5, 6:4.

Снимки: Imago

