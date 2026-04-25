Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
Отборите на Титрийски и Къндев спорят за титлата в конференцията Big West

  • 25 апр 2026 | 16:21
  • 212
  • 0

Отбори, в чийто състава са юноши на Левски София, ще спорят тази нощ за титлата в конференцията Big West на колежанското първенство в САЩ.

Хавай на Кристиан Титрийски се класира за финала след победа с 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:13) в полуфиналите в Ървайн, Калифорния (там се провежда финалната четворка).

Диагоналът, който на 6 май ще навърши 21 г., помогна за успеха с 10 точки (2 аса, 2 блока). Най-резултатен с 16 точки бе Луис Саканоко.

В другия полуфинал защитаващият титлата си в колежанското първенство Лонг Бийч на Александър Къндев се наложи над домакините от Ървайн с 3:0 (29:27, 25:16, 25:18). "Синьото" момче не игра.

