Наим завърши на пето място на Европейското в Тирана

Микяй Наим допусна поражение в "малкия финал" на категория до 70 килограма в свободния стил на европейското първенство по борба. Националът ни отстъпи на Исмаил Мусукаев в схватка за третото място и остана на пета позиция на шампионата на Стария континент.

В първите секунди на схватката неволно бъркане в очите от страна на Наим доведе до прекъсване. След възобновяването на борбата Мусукаев и Наим размениха захвати в центъра на тепиха, но първите две точки бяха отбелязани от световния шампион от 2023-а при 65-килограмовите със събаряне със захват на петата. Мусукаев отбеляза още две бързи точки. В последната минута на първата част Мусукаев отбеляза нови четири точки с два захода зад гърба на Наим и завърши с преднина 8-0.

В началото на втората част Наим се пита да се върне двубоя с опит за събаряне с контрол на главата и вътрешна кука с левия крак, но Мусукаев се защити добре, а след това и отбеляза нови две точки и си заслужи бронзовия медал с технически туш при резултат 10-0.